Saksa SPD valis uue peasekretäri

Esmaspäeval teatas SPD peasekretär Kevin Kühnert, et paneb terviseprobleemide tõttu ameti maha. Teisipäeval selgus, et Saksa sotsiaaldemokraatide uueks peasekretäriks saab Matthias Miersch.

Miersch on SPD parlamendifraktsiooni asejuht ning teda ootab ees raske ülesanne. SPD üleriigiline toetus on langenud umbes 16 protsendini, üleriigilised valimised toimuvad aga juba 2025. aasta sügisel.

"Ma mõistan, et see on suur väljakutse, ma tahan selle vastu võtta," ütles Miersch.

Peasekretärina peab Miersch viima partei vastu järgmistele valimistele ning aitama siis kujundada SPD valimissõnumit. Suure tõenäosusega on valimiste põhiteema aga majandus, samal ajal Saksa tööstuse probleemid aina süvenevad.