Haridusministeerium plaanib muuta koolijuhtide töötamise reegleid, et soodustada järelkasvu. Esialgsest ideest muuta direktorite töölepingud tähtajaliseks on praeguseks loobutud, kuid koolijuhte ootab tulevikus kohustuslik atesteerimine.

Koolijuhtide töölepingud on tähtajatud viimased 16 aastat. Uue eelnõu väljatöötamiskavatsuses tutvustati hiljuti ideed muuta direktorite töölepingud viieaastaseks ning kehtestada lisaks kohustuslik atesteerimine. Tugeva kriitika järel ütleb haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) nüüd, et lepingud jäävad ilmselt siiski tähtajatuks, aga atesteerimissüsteem tuleb, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ilmtingimata ei ole eesmärk kehtestada tähtajalised töölepingud, eesmärk on kehtestada see viieaastane atesteerimisperiood. Seaduseelnõu muudatuse ettevalmistamisel me tõenäoliselt praegu siiski tähtajalisusest kui sellisest loobume, aga meie jaoks on absoluutselt oluline see, et me selle atesteerimissüsteemi sisse viiksime," ütles Kallas.

Riigikogu kultuurikomisjonis jätkus teisipäeval arutelu võimalike variantide üle.

"Kui kehtestada üksnes tähtajalised lepingud, siis see süsteem oleks kindlasti kõige odavam, aga ei ole nii sisuline. See küll vormiliselt kohustab koolipidajat suhtlema oma koolijuhiga, küsima tema käest plaane ja ka koolijuhti kohustab mõtlema, et kui tahta konkursil osaleda, siis on vaja esitada oma visioon kooli arengust. Aga see on kõik väga vormiline, sisuliselt toetaks koolijuhti kindlasti rohkem süsteemne atesteerimine," rääkis kultuurikomisjoni liige Liina Kersna (RE).

Üks väheseid erakoole, kus direktoril on viieaastane tööleping, on Rocca al Mare kool. Viie erineva direktoriga töötanud õpetaja Irene Artma sõnul ei tohiks kõrgetel ametipostidel olla tähtajatu tööleping.



"Vastutusega kaasneb võim, aga kui see on tähtajatu, siis see muudab paratamatult inimese, kas natukene laisaks, aga veel ohtlikum on see, et võim võib ka korrumpeeruda," ütles Artma.

Koolijuhid pooldavad senist tähtajatut lepingut ning atesteerimise lisamine on vajalik, et saada oma tööle tagasisidet.

"See peab olema selline terviksüsteem, kus me saame kompetentsi hinnata ja vastavalt sellele teha igaühe koolipõhise arenguplaani või seadma uued juhtimiseesmärgid. Ma usun, et koostöiselt on kompententsi hindamine võimalik," ütles koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht.

Tagasisidestamisse peaksid Artma sõnul olema kaasatud need, kes juhiga otseselt kokku puutuvad.

"Tegelikult kõige vahetuma, täpsema ja ausama tagasiside direktorile annab õpetaja," ütles Artma.

Haridusminister plaanib koolijuhtide töölepingu seadusemuudatuse veel sügise jooksul riigikogus kooskõlasturingile viia.