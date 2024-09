Narva muuseumi juhtimine on taas häiritud

Narva muuseumi nõukogu sai teisipäeval küll kokku, kuid jäi otsustusvõimetuks. Kohale saabusid vaid riiki esindavad liikmed, Narva esindajad jäid tulemata. Nõukogu esimehe Krista Nelsoni sõnul viitas üks Narva volikogu liikmetest korralisele puhkusele, kuid kaks liiget ei ilmunud koosolekule teadlikult, kuna nad pole rahul eelmiste koosolekute otsustega ning pole ka protokolle allkirjastanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nad arvavad, et otsused ei ole legitiimsed ja et majandusaasta aruannet ei tohiks saada kinnitatud. Nad viitavad mingitele majandusraskustele, millega riigi esindajad kindlasti nõus olla ei saa. Nii et ausalt öeldes ma ei tea, mis nende mure on. Nad keelduvad ka meiega kohtumast, nagu näha on ja meiega sel teemal rääkimast," ütles Krista Nelson.

Nõukogu tööst eemale hoidvad liikmed, linnavolinikud Aleksei Mägi ja Vadim Orlov, on varemgi avalikkuse tähelepanu alla sattunud. Kevadel arvustasid nad teravalt muuseumi juhti Maria Smorževskihh-Smirnovat märtsipommitamist meenutava näituse ülespaneku eest ning väitsid, et muuseumi rahaline seis on murettekitav. Toona nõudis kultuuriminister linnalt Orlovi ja Mägi tagasikutsumist, kuid muuseumi nõukogu otsustas töörahu kasuks, mis tänaseks taas häiritud on.

"Narva muuseumi töö on tugevalt häiritud ja Narva linn ei ole mitte midagi teinud, et seda probleemi kõrvaldada. Narva linna kui asutaja võimuses on oma nõukogu liikmetega suhelda ja kui on näha, et nõukogu liikmed ei soovi koosolekul osaleda, siis tuleb valida uued liikmed," sõnas Nelson.

Narva muuseumi nõukogu liikmed Vadim Orlov ja Aleksei Mägi peavad toimuvat nõukogu siseseks aruteluks, mida nad viidates töörahule kommenteerida ei soovi. Lähetuses viibiv Narva linnapea Jaan Toots teatas, et on vastuoludest muuseumi nõukogus teadlik, kuid tema hinnangul saaks neid ületada vaid asutajate vaheliste läbirääkimistega.