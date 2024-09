Volkswageni töötajad ähvardavad tehaste sulgemise valguses streikidega

Ametiühing IG Metall ja Volkswagen peavad palgaläbirääkimisi, mis tõenäoliselt määravad, kui agressiivselt Euroopa suurim autotootja Saksamaal koondamiste ja tehaste sulgemisega edasi liigub.

Hiljuti selgus, et Volkswagen kaalub tehaste sulgemisi Saksamaal. Väljaanne Manager Magazin kirjutas, et kärbete alla võib minna Emdeni tehas ning ohus on 30 000 töökohta. Autotootja lükkas need väited samas tagasi.

Volkswageni tehaste sulgemine, mis oleks ettevõtte jaoks Saksamaal esmakordne, on tekitanud ametiühinguga pingeid.

IG Metall peab läbirääkimisi uute töölepingute sõlmimiseks Volkswageni ja 130 000 töötaja vahel pärast seda, kui autotootja lõpetas sel kuul lepingud, mis olid alates 1990. aastate keskpaigast taganud inimestele töökohad kuues Lääne-Saksamaa tehases.

Töötajate esindajad on lubanud võidelda vastu töökohtade vähendamisele, süüdistades Volkswageni hädades tippjuhtkonda ja valitsuse ebakindlat toetust.

IG Metall ähvardab detsembri alguses algavate streikidega ja nõuab töötajatele seitsmeprotsendilist palgatõusu.

Volkswagen väidab, et kõrged energia- ja tööjõukulud Saksamaal on asetanud nad ebasoodsasse olukorda nii Euroopa kui ka Hiina konkurentidega võrreldes – seda ajal, mil Hiina on võtnud sihikule suure osa piirkonna elektrisõidukite turust.

Läbirääkimiste alguses rõhutas VW personalijuht Arne Meiswinkel, et kontsern peab konkurentsis püsimiseks kulusid kärpima.

"Rahvusvaheline konkurents ähvardab meist mööduda," ütles Meiswinkel. "Peame tegema koostööd oma ettevõtte ümberstruktureerimiseks. Olukord on tõsine."

Ka teised Saksa autotootjad tunnevad kasvavat pinget. Mercedes-Benz ja BMW on viimastel nädalatel Hiina nõrga nõudluse tõttu oma kasumiprognoose kärpinud.

Läbirääkimiste ajal toimusid Saksamaal Hannoveris meeleavaldused.