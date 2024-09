Putin esitas ettepanekud Vene tuumadoktriini muutmiseks

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin jätkab ähvardamist ning tegi ettepanekud tuumarelvade kasutamise tingimusi sätestava doktriini muutmiseks. Putin seletas, et Venemaa vastu rünnakut toetav tuumariik osaleb agressioonis Venemaa vastu.

Putin osales Venemaa julgeolekunõukogu koosolekul ning esitas ettepanekud riigi tuumarelvadoktriini muutmiseks. Putini juttu sai näha ka Venemaa riigitelevisioonis, vahendas The Telegraph.

"Agressiooni Venemaa vastu mis tahes mittetuumariigi poolt, kuid tuumariigi osalusel või toetusel käsitletakse ühise rünnakuna Vene Föderatsiooni vastu," rääkis Putin.

Putin rääkis, et uute sõjaliste ohtude ja riskide tekkimine Venemaa jaoks tähendab seda, et tal ei jäänud muud üle kui ajakohastada Venemaa tuumadoktriini.

Putin oma jutus Ukrainat ei maininud. Lääneriikide vaatlejad leiavad samas, et Putin saatis hoiatuse Volodõmõr Zelenskile, kes neljapäeval kohtub Valges Majas Joe Bideniga. Ukraina ootab praegu USA-lt luba kasutada kaugmaarakette, et anda lööke sihtmärkide pihta Venemaa sügavuses.

Putin väitis hiljuti, et Ukrainale sellise loa andmine tähendab NATO riikide otsest osalemist sõjas. Venemaal arutatakse nüüd taas muudatusi, mis lubaks riigil anda tuumarelvaga vastuse ulatusliku õhurünnaku puhul.

"Kaalume sellist võimalust, kui saame usaldusväärset teavet õhu ja kosmose ründerelvade massilise stardi ja meie riigipiiri ületamise kohta. Ma pean silmas strateegilisi ja taktikalisi lennukeid, tiibrakette, droone, hüperheli- ja muid lennukeid," seletas Putin.

Venemaa alustas 2022. aastal täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas ning Venemaa ladvikust hakkasid siis kõlama ähvardused taktikalise tuumarelva kasutusele võtmisest. Analüütikud siiski kahtlevad, et Putin on ka päriselt valmis andma tuumalööki. Eeldatakse, et ka Hiina ei toetaks sellist sammu.

Varasem tuumadoktriin, ütleb, et Venemaa võib kasutada tuumarelvi vaenlase tuumarünnaku või konventsionaalse rünnaku korral, mis ohustab riigi olemasolu.

ÜRO desarmeerimise instituudi teadur Pavel Podvig ütles, et kuigi Putin kohandas tuumadoktriini, jättis ta seal olevad reeglid ebamääraseks. See võimaldab tal ka vältida tuumalöögi käsu andmist.

Ukraina vaatlejad rääkisid, et Putin blufib.

"Peame meeles pidama üht asja. Iga kord, kui Putin hakkab rääkima tuumarelvadest, tähendab see, et Venemaal ei lähe hästi," ütles Ukraina analüütik Anton Geraštšenko.