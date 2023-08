Harri Tiido: uus teaduslik kommunism Venemaa kõrghariduses

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all õppekava "Venemaa riikluse alused" ning projekt "Venemaa genoom". Ühiskonna ajupesu käib Venemaal eriti noorte hulgas täie hooga ja on alust arvata, et see on edukas tegevus, märgib Tiido.

Minuealised nõukaajal kõrgkoolis õppinud inimesed ilmselt mäletavad sellist ainet nagu teaduslik kommunism. Selle kohta oli liikvel ütelus, et tegemist on musta kassi püüdmisega pimedas toas, teades, et kassi seal ei ole, kuid siiski aeg-ajalt hüüdes, et "Käes, käes!". Selles õppeaines sisaldus ka midagi näiliselt positiivset, nimelt helge kommunistlik tulevik, milleni küll keegi kunagi ei jõudnud, kuigi mõned sellesse uskusid.

Venemaa nüüdisvõimudele näib muret tegevat, et praeguses kõrghariduses selline vääriline õppeaine puudub. Nii töötatigi välja õppekava nimetusega "Venemaa riikluse alused".

Vahemärkusena, et Vene 1993. aasta põhiseaduse kohaselt Venemaal riiklikut ideoloogiat justkui ei tohiks olla. Niisiis, see ei ole järelikult ideoloogia vaid riigikorralduse aluste selgitamine.

Selle kõrval tasub aga märkida, et presidendi administratsioonis töötati välja ka uus väidetav ideoloogia, milles tuleviku käsitlemine olevat asendatud minevikku vaatamisega. Laiast pildist veel niipalju, et hariduse- ja kõrghariduse ministeerium on töötanud välja projekti nimetusega "Venemaa genoom", see on terve kava humanitaarteaduste õpetamiseks Venemaal uute põhimõtete alusel.

Tegelikult need põhimõtted väga uued ei olegi. Mitmed elemendid on viimastel aastatel Vene esindajate sõnavõttudest ja kirjutistest läbi käinud. "Vene genoomi" projekti siht olla sellise väärtuspaketi esitamine, mille kogu ühiskond kohe omaks võtaks. Riigi tasandil oleks see patriotism ja usaldus ühiskondlike institutsioonide vastu. Meenutame, et näiteks Vladimir Putini kirjutiste kogumik aastast 2017 kandis pealkirja "Patriotism kui Vene rahvuslik idee".

Ühiskonna tasandil on kirjas kokkulepe. Pere tasandil traditsioonid ja isiku tasandil loovus. Projekti loojate sõnul ei sobivat venelastele anglosakside ja asiaatide kultuurilised alused, kuna esimesed eeldavad inimese aktiivset tegutsemist oma huvides, teised aga eeldavad seda kollektiivi huvides. Vene inimesele olla aga omane tegutsemine "teise jaoks", mida iganes see võiks tähendada.

Lähme konkreetsemalt Vene riikluse aluste juurde. Peamine eesmärk on kõrgkoolides õppiva noorsoo töötlemine, et neis ei tekiks mingeid vaenulikke mõtteid ja et nende ajud oleksid õigel viisil komposteeritud. On ju tudengid läbi aegade eri riikides olnud kahtlaselt ise mõtlema kippuv seltskond.

Ajaloole pakutakse seetõttu tsivilisatsioonilist lähenemist. Väidetakse, et igas ajaloolõigus on tipus mingi üks tsivilisatsioon, millele on elusorganismiga sarnaselt omane sünd, areng, õitseng ja hääbumine ning surm.

Mõte on selles, et lääne tsivilisatsioon olla oma aja ära elanud ja hääbub nii või teisiti. Vene tsivilisatsioon on aga arengu faasis ja seetõttu määratud saavutama ülekaalu lääne ees. Elik Vene tsivilisatsioon on kohe-kohe tipus sõltumata kõigist sündmustest. Võimule annab see võimaluse väita, et kuna tegemist on objektiivse protsessiga, siis ei ole mõtet võimelda majanduse arendamise ja mõistliku välispoliitikaga. Venemaa tõuseb ju niikuinii liidriks.

Pakutav kontseptsioon ei näe ette mingeid arutelusid. Kõik on ju paika pandud, vajalik on vaid pime usk võimu esitatusse. Inimesed peavad aga pakutava maailmavaate omaks võtma vaid seetõttu, et nad kuuluvad Vene tsivilisatsiooni. Autorid väidavad, et kõik venemaalased on üksmeelselt arvamusel, et võim on pädev ja tegus, võim ja rahvas on ühtsed, valimisi usaldatakse ja on vaja riigile tagada elanikkonna juurdekasv.

Ajaloolane Mihhail Suslov lisab sellele pildile võimu messianistliku maailmapildi. Ollakse veendunud, et Venemaa on rahu ja stabiilsuse tagatis maailmas – huvitav nägemus sõja taustal, aga olgu.

Teiseks on Kreml veendunud, et Venemaa peab pöörama lääne tagasi tõeliste traditsiooniliste ehk kristlike väärtuste juurde. Ja kolmandaks valitseb usk, et Venemaa juba oma impeeriumlikust struktuurist tulenevalt ühendab eri rahvaid, kultuure ja uske ning pakub alternatiivi liberaalsele multi-kultile.

Suslov lisab ühe mõtte, mida tasub silmas pidada. Nimelt Putini väite, et Venemaa ei lõpe kusagil, sel ei olegi piire. Nii usutaksegi, et tegemist on retseptiga pidevaks liikumiseks uute piiride poole. Ehk Ukrainat nähakse pelga algusena ning Venemaa on kõige keskus.

"Ehk kui jumalal on selleks soov, siis valib ta maailmale lõpu tegemiseks vahendid ning jumala relvaks ongi Venemaa."

Messianismi kontekstis meenutan veel vene natsionalistliku publitsisti ja monarhisti Jegor Holmogorovi 15 aastat tagasi öeldud mõtet, et Venemaa on viimsepäevariik. Vene missioon olla teha maailmale lõpp. Ehk kui jumalal on selleks soov, siis valib ta maailmale lõpu tegemiseks vahendid ning jumala relvaks ongi Venemaa. Sellest ka mitmete vene tegelaste viimase aja vehklemine tuumalöögi ähvardustega.

Kogu selle kõrgkoolidele ja üldsusele suunatud jurale lisame veel asjaolu, et septembrist on kahele lõpuklassile esitatud ka uued ühtsed ajalooõpikud ja edasi peaks töö minema nooremate klasside suunas. Seni piirdutakse ajaloo ümberkirjutamisega 1970. aastatest kuni tänapäevani. Nõukogude Liit seal kokku ei varisenud, selle surmas paha Mihhail Gorbatšov, Luure Keskagentuuri vandenõu ja muu selline jutt.

Lapsi ja noori treenitakse kogu riigis erinevate programmidega, mis tähendab koolis nädala alustamist riigihümniga ja lipu heiskamisega, toimuvad noortelaagrid, sõjaline õpetus ja sülelaste riietamine mundritesse ning istutamine tankiks muudetud kärusse ja nii edasi.

Ühiskonna ajupesu, eriti noorte hulgas, käib täie hooga. Ja on alust arvata, et see on edukas tegevus. Komm ja vitsakimp käivad käsikäes ja teisiti arvajate koht on kas trellide või piiri taga või siis rindel või kirstus.

Nüüdisaega serveeritakse ajaloolisel taustal Venemaa kangelasliku võitlusena lääne sõjalise rünnaku vastu. Ja kui kodumaa on hädaohus, siis mis pagana kurtmine rahva kehva elujärje või ülemuste rikkuste üle. Käimas on püha sõda, nii et pisiasjade üle irisemine on karmi ühiskondlikku hukkamõistu ja paragrahviga karistamist väärt. Karta on, et see tegevus võib idanaabri juures ka edu tuua.

