Sikkut soovib piirata nutiseadmete kasutamist põhikoolides

"Koos haridus- ja teadusministeeriumiga on meil ettevalmistamisel määrus, et järgmise aasta septembrikuust põhikoolis õppetööväliselt piirata nutiseadmete kasutust," teatas terviseminister Riina Sikkut neljapäeval pärast valitsuse istungit antud pressikonverentsil.

Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase nõunik teatas aga mõni minut pärast esmase teate avaldamist ERR-ile, et valitsuses ei ole seni küsimust arutatud ning sellekohast kokkulepet ei ole.

Sikkut viitas pressikonverentsil rääkides laste tervise ja vaimse tervisega tegelevate spetsilistide pöördumisele, milles kutsuti valitsust andma selge suund, kuidas nutiseadmete kasutamist õppetööväliselt piirata. Minister lubas, et vastab pöördumise autoritele.

Sikkut tõdes, et nutiseadmete massiline kasutamine on terviserisk, kuid viitas, et koolid saavad juba ka praegu oma kodukorra abil piirata laste nutiseadmete kasutamist.

"See, et lapsed vahetunnil liiguksid ja suhtleksid omavahel, mitte ei istuks paigal, ninad telefonis ja ka tunni ajal keskenduks õppetööle, mitte ei vaataks helendavat ekraani – see on nii õpitulemuste, laste vaimse ja füüsilise tervise jaoks vajalik. Nutiseadmed on uus rahvatervise risk, millega tegeletakse rahvusvaheliselt, kodus igaüks kahtlemata pingutab ka laste nutiseadmete kasutuse jälgimisega, aga koolides me riigi poolt annaksime selge suuna, et koolis me keskendume õppetööle ja arendame erinevaid pädevusi, ka digipädevusi, aga seda kooli poolt ette nähtud vahendite ja õppevaraga, mitte oma isiklikus nutiseadmes või sotsiaalmeedias," rääkis terviseminister.

Sikkut ütles, et julgustab koole nutiseadmete kasutust piiravaid reegleid juba praegu kehtestama.