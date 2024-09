Iisrael teatas uutest õhulöökidest Hezbollah' sihtmärkidele Liibanonis

"IDF (Iisraeli sõjavägi) ründab praegu Hezbollah' terrorisihtmärke Liibanoni lõunaosas," teatas sõjavägi avalduses.

Iisraeli õhujõudude ülem Tomer Bar ütles neljapäeval sõduritele, et väed valmistuvad koos armeega maapealseks invasiooniks Liibanoni, et võidelda Hezbollah'ga juhul, kui korraldus antakse, vahendas CNN.

Bar ütles ka, et sõjaväe peamine prioriteet on takistada relvade üleandmist Iraanist Hezbollah´le.

Kolm Iisraeli ministrit lükkas üleskutse Liibanoni relvarahust tagasi

olm Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu võimukoalitsiooni kuuluvat ministrit lükkas neljapäeval tagasi USA-juhitud üleskutse kehtestada Liibanonis 21-päevane relvarahu ja nõudis, et võitlus äärmusrühmituse Hizbollah' vastu jätkuks.

Iisraeli paremäärmuslik rahandusminister Bezalel Smotrich, kes on valitsuse võtmetähtsuse liige, oli USA ja tema liitlaste pakutud relvarahu vastu, rõhutades, et sõja jätkamine Hizbollah' vastu on ainus tee edasi.

"Kampaania põhjas peab lõppema ainsa tulemusega: Hizbollah' purustamisega ja tema võimekuse likvideerimisega kahjustada (Iisraeli) põhjaosa elanikke," ütles Smotrich suhtlusplatvormil X.

"Vaenlasele ei tohi anda aega taastuda ränkadest hoopidest, mida ta on saanud, ja reorganiseerida ennast, et jätkata sõda pärast 21 päeva," lisas ta.

Paremäärmuslik riikliku julgeoleku minister Itamar Ben Gvir ähvardas boikoteerida valitsuse tegevusi, kui see peaks nõustuma ajutise relvarahuga, ning hoopis tagasi astuda, kui relvarahu muutub püsivaks.

"Kõige elementaarsem ja ilmsem asi on see, et kui teie vaenlane on põlvili, siis te ei lase tal taastuda, vaid pigem tegutsete nende võitmiseks ja kukutamiseks," tsiteeris partei ministri sõnu.

Kui seda ei tehta, siis on see tõestus, et "teil ei ole kavatsust võita", lisas minister.

Võitluse peatamist Hizbollah' vastu ei pooldanud ka välisminister Israel Katz, kes ütles neljapäeval, et "mingit relvarahu põhjas ei ole".

"Me jätkame võitlust Hizbollah' terroriorganisatsiooni vastu kogu meie jõuga kuni võiduni ja põhja elanike turvalise naasmiseni oma kodudesse," ütles Katz eraldi avalduses X-is.

Iisraeli peamine opositsiooniliider Yair Lapid ütles, et valitsus peaks nõustuma relvarahuga, kuid ainult seitsmeks päevaks.

"See takistaks Hizbollah'l taastada oma juhtimis- ja kontrollsüsteeme," märkis ta.

"Me ei nõustu ühegi ettepanekuga, mis ei sisalda Hizbollah' lahkumist meie põhjapiirilt," ütles Lapid.