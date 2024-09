Trump kohtus Zelenskiga ja lubas valimisvõidu korral sõjale lahenduse leida

Zelenski on visiidil USA-s ja kohtus varem oma USA kolleegi Joe Bideniga.

Trump on varem korduvalt väitnud, et teeks valimisvõidu korral sõjale kiire lõpu. Trump ütles pressikonverentsil, et tal on nii Putiniga kui ka Zelenskiga väga hea läbisaamine ning valituks osutumisel aitaks ta selle sõja lahendada.

Zelenski katkestas seejärel Trumpi ja ütles, et loodetavasti on Trumpil temaga parem suhe kui Putiniga.

Trump vastas muiates, et tango jaoks on vaja kahte inimest. "Meil on täna hea kohtumine. Ja ma arvan, et see, et me täna koos oleme, on väga hea märk," rääkis Trump.

Trump rääkis, et juba enne, kui ta peaks taas ametisse astuma, saaks välja töötada midagi, mis on kasulik mõlemale poolele. Trump ütles pärast kohtumist, et see lahendus peab olema õiglane. Võimaliku tehingu üksikasju Trump ega ka Zelenski ei andnud.

Trump rääkis, et seda sõda poleks pidanud puhkema ning kogu olukord on kohutav.

"On au, et president on meiega, ta on palju läbi elanud. Ja me peame arutelu ja vaatame, mida saaksime välja mõelda," rääkis Trump.

Zelenski rääkis, et kohtus Trumpiga, kuna Ukraina tahab Vene-vastases sõjas loota USA peale - olenemata sellest, kes jaanuaris Valges Majas on.

Zelenski ütles pärast kohtumist Trumpiga, et jutuajamine oli väga viljakas.

"Ma esitasin talle meie võiduplaani ning me vaatasime põhjalikult läbi olukorra Ukrainas ning sõja tagajärjed meie rahvale. Arutasime palju üksikasju. Ma olen tänulik selle kohtumise eest. Vaja on õiglast rahu," teatas Zelenski.