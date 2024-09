Lõuna-Eestis on varguste arv viimastel kuudel märgatavalt kasvanud

Mitmes Lõuna-Eesti asulas ja külas on viimasel ajal taas märgatud liikumas välisriigi numbrimärgiga kaubikut ning ka isikuid, kes on käinud majade juures ringi luusimas ja pildistamas. Hiljem on selgunud, et nendes paikades on toime pandud vargus ning minema on viidud kas murutraktor, ATV, paat või hinnalised tööriistad.

"Täname me võime öelda jah, varguste taga võivad olla välismaised vargad ja loomulikult tihti on ka Eesti-sisesed, riigisisesed vargad, kes aktiviseeruvad, abiks võivad neile olla sügisesed pimedad ööd, see võib olla toeks neile," rääkis PPA kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm.

Politsei sõnul on just viimasel ajal aidanud vargaid tabada väikelinnadesse ja küladesse paigaldatud valvekaamerate salvestised.

Ka Põlva lähistel asuvas Eoste külas valvekaamerate abil saadud varastele jälile.

"Me oleme paigaldanud turvakaamerad mitmesse paika. Salvestised tulevad elamisse sisse, see on nagu naabrivalve, omavahel seotud," rääkis Eoste ja Valgesoo külavanem Andu Hanson. "Kes kuskil näeb kedagi võõrast, et kusagil keegi on. Ka politsei on käinud salvestisi vaatamas ja on inimesi taga otsitud. Ja on kahtlased autod hoovi peal käinud ja on numbrite järgi on üles võetud, sest kaamera salvestab pidevalt, meil on selle poolest väga hea, et ta hoiab kuus-seitse kuud salvestisi alles."

Selleks, et oma vara paremini kaitsta, soovitab politsei majaomanikel üle kontrollida valvesüsteemid ja kindlamasse paika viia sõidukid ning esemed, mida varastel oleks kerge ära viia.