Ametist lahkuv Stoltenberg: ärge kartke Trumpi, tehke temaga koostööd

"Kes iganes novembris USA presidendiks valitakse, minu arvates on oluline, et Euroopa liitlased suhtleksid USA-ga, tagamaks, et USA jätkab Ukraina toetamist," ütles teisipäeval NATO juhi kohalt lahkuv Stoltenberg intervjuus Politicole.

NATO peasekretäri koha võtab teisipäeval Stoltenbergilt üle Hollandi endine peaminister Mark Rutte.

Stoltenbergi ametiaeg kestis kümme aastat, mis teeb temast ajaloo pikima staažiga NATO juhi.

Ehkki Stoltenberg juhtis NATO-t aastatel 2017–2021 tormilise Trumpi administratsiooni ajal, ei spekuleeri ta, miks vabariiklaste kandidaat naeruvääristas eelmisel nädalal enne USA-s toimunud kohtumist Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit kui "ajaloo suurimat müügimeest".

Samas meenutas Stoltenberg Trumpi pingutusi varustada Ukrainat Javelinidega – tankitõrjerelvaga, millega Ukraina väed Venemaa sissetungile vastu astusid.

"On oluline, et Euroopa liitlased ei looks isetäituvaid ennustusi, vaid teeksid kõik endast oleneva, et USA jätkaks Ukraina toetamist," ütles Stoltenberg. Ta lisas, et kõik Euroopa liitlased peaksid USA-le väga selgelt edastama, et see ei too rahu, kui Ukraina ei saa jätkata suveräänse ja sõltumatu riigina.

Trump on kritiseerinud Euroopat – eriti Saksamaad – selle eest, et see ei ole suutnud täita NATO eesmärki kulutada kaitsele kaks protsenti SKT-st. Stoltenbergi juhtimise ajal kasvas 32-liikmelises liidus seda eesmärki täitvate riikide arv kolmelt 23-le.

"Halb uudis on see, et kaks protsenti ei ole piisav," rõhutas Stoltenberg intervjuus. "Ma ei ole nõus sellele konkreetset numbrit panema, sest see sõltub paljuski sellest, kuidas liikmesriigid oma kaitset korraldavad. On ilmne, et see peab olema oluliselt suurem kui kaks protsenti."

Stoltenberg tõrjus Balti riikide ja Saksamaa hoiatusi, et Balti regioon võib sattuda Venemaa rünnaku alla juba viie aasta pärast.

"Me ei tohiks rääkida nii, nagu oleks Venemaa rünnak vältimatu. NATO on loodud selleks, et seda ei juhtuks," ütles ta, rõhutades NATO heidutusvõimet. "Ma kardan retoorikat, mis viitab sellele, et teatud aastate jooksul Venemaa ründab. Ei, nad ei ründa seni, kuni oleme tugevad ja ühtsed. Ja see on NATO eesmärk."