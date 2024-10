Läti kavandab laialdast aktsiisitõusu

Järgmisel aastal on Lätis kavas tõsta kütuse, karastus- ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ning alates 2027. aastast ka tubakatoodete aktsiisi, näevad ette rahandusministeeriumi kooskõlastamisele esitatud aktsiisiseaduse muudatused.

Ministeerium märkis, et maksumäärade ümbervaatamine on vajalik tööjõumaksust saadava tulu vähenemise osaliseks korvamiseks ja eelarve tulu suurendamiseks tingimustes, kus välis- ja sisejulgeoleku ning muude oluliste meetmete tagamiseks on vaja raha.

Kavandatavate muudatuste tulemusena laekub riigieelarvesse 2025. aastal 42,87 miljonit eurot.

Aktsiisimäärade muutmine toob kaasa diislikütuse liitri hinna tõusu 2025. ja 2026. aastal aastas 3,2 sendi võrra ning pliivaba bensiini liitri hinna tõusu 2,7 sendi võrra aastas. Autobensiini liitri hind võib 2025. ja 2026. aastal tõusta 1,9 sendi võrra aastas.

Ministeeriumi hinnangul toovad maksumuudatused kaasa tarbesõidukite kulu kasvu ligikaudu 64 senti 100 kilomeetri kohta, kui diislikütuse keskmine kulu on 20 liitrit 100 kilomeetri kohta.

Seoses aktsiisimaksu muudatustega tõuseb kütte-maagaasi kulu elanikele 2,7 senti kuupmeetri kohta aastas, vedelgaasi kulu 5,3 senti kilogrammi kohta, diislikütuse kulu kütteks 2025. aastal 5,8 ja 2026. aastal 3,2 senti liitri kohta.

Alates 2025. aastast on kavas tõsta ka 100 milliliitri kohta kuni kaheksa grammi suhkrut sisaldavate karastusjookide aktsiisimäära seniselt 7,4 eurolt 11 eurole 100 liitri kohta. See tõstab jookide hinda neli senti liitri kohta.

Alates 2027. aastast tõstetakse teiste Balti riikidega aktsiisimäärade ühtlustamiseks alkohoolsete jookide, sh õlle, tubakatoodete ja nende analoogide aktsiisi määra.

Ministeeriumi hinnangul võib 2027. aastal pooleliitrise (40-protsendise) kange alkohoolse joogi pudeli hind tõusta 0,15 senti, veinipudeli hind (0,75 liitrit) kuus senti, pooleliitrise (5,2-protsendise) õlle pudeli hind kahe sendi võrra.

Maksumuudatuste tulemusena kallineb 2027. aastal suitsupaki hind 46 senti, kuumutatava tubaka pakk (5,3 grammi) 19 senti, 40-grammine suitsetamistubaka pakk 62 senti, karp sigareid või sigarillosid (10 tk) 29 sendi võrra. Kahe milliliitri e-sigarettide täitmise vedeliku hind tõuseb 10 senti, kümne milliliitri puhul 48 senti.

Eelnõuga kehtestatakse ka kolmandatest riikidest sisenevatele kommertssõidukitele kütuselimiit 200 liitrit. Lätti keelatakse siseneda kommertssõidukitel, mille standardkütusepaagis on kütust rohkem kui 200 liitrit.