Kaju: Vance oli debatis parem

"Asepresidendikandidaatide debatist on võimalik järeldada üht-teist üldise valimiskampaania kohta: oleme näinud juba mitu kuud, et Donald Trumpi kampaania on olnud hoopis teistsugune, kui ta oli aastal 2020. 2024. aasta kampaania näitab mõlemalt poolelt seda, et usutakse, et valimised võidetakse poliitika keskel," sõnas Kaju.

Kaju hinnangul proovitakse olla normaalsed.

"Proovitakse liikuda radikaalsete poliitikate vahepeal. Püütakse otsida keskmisele ameeriklasele mõjuvat kommunikatsiooni. Eilne debatt paistis silma sellega, et mõlemad kandidaadid proovisid ennast näidata viisakast küljest," rääkis Kaju.

Kaju sõnul ei ole sellist debatti aastakümned Ameerikas nähtud.

"See peegeldab praeguste kampaaniate takti ja tempot. Kuigi Trumpil õnnestub inimesi üle päeva närvi ajada, on keskeltläbi sõnumid tsentristlikumad," sõnas Kaju.

"Kui JD Vance lubas endale varasematel nädalatel trollimist ja väga imelikke väiteid, siis debatis oli ta teistsugune. [Kandidaadid] käituvad nii, nagu nad arvavad, et parasjagu on poliitiliselt kasulik. Sõltuvalt sellest, mis on nende meelest valija ootus. See on õppetund ka meile, kuidas koduseid poliitikuid vaadata - nad on suutelised olema normaalsed ja rääkima poliitika sisust," rääkis Kaju.

Mõlema partei toetajad arvavad oma kandidaadist peale debatti rohkem, kui nad arvasid varem, sõnas Kaju.

"Kui Vance'i ja Walzi kõrvutada, siis tuleb öelda, et Vance sai paremini hakkama. Osalt ka sellepärast, et ootused temale olid madalamad, kuna ta on läbi aegade üks ebapopulaarsemaid asepresidendikandidaate. Ta üllatas viisaka ja sisulise debatioskusega ja Walz jäi talle alla. Aga pole põhjust arvata, et sellest üldse midagi sõltub," sõnas Kaju.

Küsimusele, kas presidendivalimised võidab demokraadist asepresident Kamala Harris või vabariiklasest endine president Donald Trump, vastas Kaju, et praeguse seisuga on õhkõrn eelis Harrisel.

Kaju rääkis ka, et need inimesed, kes pole valikut teinud, keda presidendiks valida, debatte ei jälgi ning kindlasti ei valita USA presidenti selle järgi, kumb asepresidendikandidaat rohkem meeldib.

"Ajalugu näitab, et debattidel ja asepresidendikandidaatide valikulgi on väga väike roll," sõnas Kaju.