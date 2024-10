Tartu rattaringluse kasutus on võrreldes algusaastaga langenud üle neljandiku

Kiiremaks liikumiseks saavad tartlased valida nii jalg- kui ka tõukeratta. Kui jalgrataste kasutamine on viimastel aastatel vähenenud, siis tõukerattad on muutunud populaarsemaks.

"Ma üldiselt olen number üks rattaringluse toetaja," sõnas Bolti tõukeratta kasutaja Tuule. "Ma olen esimesest päevast seda kasutanud. Konkreetselt täna lihtsalt minu lähimas dokis ei olnud, siis ma võtsin tõukeratta. Tõuks on hea alternatiiv kui parasjagu ei saa rattaringlusega olla."

Bolti tõukeratta kasutaja Joonatan tõi esile mugavust.

"Esimene põhjus on pigem see, et mugavam, saab äpi välja võtta. Aga tegelikult on asi selles, et ma sain trahvi rattaringlusega, seal on võimalik saada ja siis mul on see konto blokeeritud," rääkis Joonatan.

Bolti kommunikatsioonijuht Liisi Maria Aleksius andis kirjalikus kommentaaris teada, et alates 2020. aastast, mil tõukerattad Tartusse laienesid, on tehtavate sõitude arv kümnekordistunud. Absoluutnumbreid Bolt ei jaga.

Rattaringluse kasutus on aga esimese tegevusaasta tasulise perioodiga võrreldes langenud veidi enam kui neljandiku, rääkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

"2019 suvi, kui me võtame sealt juuli, august, kui kasutamine oli normaliseerunud – sellega võrreldes on 28 protsenti selle aasta suvel kasutamine väiksem," ütles Tamm.

Kuigi Bolt pakub Tartu rattaringlusele konkurentsi, on Tamme sõnul kasutajate arvu langust suurel määral mõjutanud pileti hinna tõus, mille tõttu on perioodipileteid vähem ostetud.

"Meil viimane hinnatõus oli 2022. aasta suvel ja seal oli kohe peale seda näha, et kasutajate hulk langes.Enne hinnatõusu oli seal suurusjärgus 140 tuhat sõitu kuus ja tänasel päeval on ta seal suurusjärgus 115 tuhat," sõnas Tamm.

Rattaringluse tegevuskulu aastas on ligi miljon eurot. Kuna kasutajaid on endiselt palju, siis teenuse mahtu linn vähendada ei plaani.