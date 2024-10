Oluline neljapäeval, 3. oktoobril kell 17.48:

- Vene armee teatas Vuhledari vallutamisest Ida-Ukrainas;

- SBU allikas: Ukraina droonid ründasid Venemaa lennuvälja Voroneži oblastis;

- Vene väed jätkavad idarindel pealetungi;

- Venemaa ründas droonidega taas Kiievit;

- Ukraina relvajõud tabasid ATACMS-rakettidega Venemaa radarit Nebo-M;

- USA välisministeerium näeb Ukraina võiduplaani tulemuslikuna.

Vene armee teatas Vuhledari vallutamisest Ida-Ukrainas

Venemaa teatas neljapäeval, et tema väed hõivasid Ukraina Vuhledari linna. Päev varem teatasid Kiievi relvajõud linnast taganemisest.

"Vostoki väerühma otsustava tegevuse tulemusel on Vuhledari asula vabastatud," teatas Vene kaitseministeerium.

Ukraina väed tõrjusid Vuhledaris Vene vägede rünnakuid rohkem kui kaks aastat.

SBU allikas: Ukraina droonid ründasid Venemaa lennuvälja Voroneži oblastis

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) allika teatel ründasid Ukraina droonid Venemaa lennuvälja Voroneži oblastis.

SBU juhitud droonid ründasid 3. oktoobri varahommikul Venemaal Voroneži oblastis asuvat Borisoglebski sõjaväelennuvälja, ütles SBU allikas väljaandele The Kyiv Independent.

Rünnak toimus väidetavalt koostöös Ukraina erioperatsioonide vägedega.

Venemaa kaitseministeerium väitis samuti, et Vene õhutõrje hävitas üleöö 113 Ukraina drooni, millest 25 lasti alla Voroneži oblasti kohal.

SBU allika sõnul võeti rünnakus sihikule Vene laod, mis sisaldasid juhitavaid õhupomme, angaarid lennukitega Su-35 ja Su-34 ning lennukikütuse hoidlad.

The Kyiv Independent ei saanud neid väiteid kontrollida.

Ka sotsiaalmeedias levivad videod väidetava rünnaku tagajärgedest.

Last night, drones attacked the Borisoglebsk military air base in Russia's Voronezh region, Russian Telegram channels report.



It is reported that the drones attacked warehouses that store KABs, parking lots of SU-35 and SU-34 aircraft, as well as places where aviation fuel is… pic.twitter.com/X9uVxqRL8k — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 3, 2024

Ukraina relvajõud tabasid ATACMS-rakettidega Venemaa radarit Nebo-M

Ukraina raketiväeüksused korraldasid ballistiliste rakettidega ATACMS eduka rünnaku Venemaa radarijaamale Nebo-M, teatas neljapäeval Ukraina relvajõudude peastaap.

Nebo-M radari hävitamine loob soodsa "õhukoridori" tiibrakettide Storm Shadow ja SCALP-EG tõhusaks kasutamiseks.

Peastaabi hinnangul on radarijaam Nebo-M väga raskesti hävitatav objekt. On andmeid, et Venemaal on alles vaid kümme seda tüüpi töötavat süsteemi. Peastaap lisas, et igaühe maksumus on hinnanguliselt üle 100 miljoni dollari.

Vene väed jätkavad idarindel pealetungi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab oma pealetungi.

Ukraina otsustas teisipäeval tõmmata oma väed välja Vuhledarist, et vältida sõdurite piiramisrõngasse sattumist. Hortõtsja väegrupeering teatas 2. oktoobril, et Vene väed kandsid Vuhledari vallutamise ajal märkimisväärseid kaotusi.

Ukraina blogija Stanislav Bunjatov kirjutas sotsiaalmeedias, et Ukraina sõdurid taganesid Vene droonide tule all väikeste rühmadena ja haavatud jäeti lahinguväljale.

Sõjauuringute Instituudi (ISW) viimase rindeülevaate kohaselt jätkavad Vene väed Vuhledari suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 1. oktoobril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi mööda Pavlivka - Bohojavlenka teed (Vuhledarist loodes). Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed liikusid edasi 400 meetrit. Vene väed jätkasid 1. ja 2. oktoobril ka Vuhledarist kirdes asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

USA päevalehe The New York Times ajakirjanike sõnul ähvardab Vuhledari kaotus Ukrainat, kuna see vähendab Kiievi võimet kaitsta Donetski oblasti lõunaosa. Lisaks sellele sai ajakirjanike arvates Venemaa pärast Vuhledari hõivamist Pokrovski ründamiseks uue suuna.

Venemaa väed jätkavad ka Pokrovski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 2. oktoobril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Pokrovskist ida poole jäävatel aladel. 2. oktoobril avaldatud geolokatsiooniga näitavad, et Vene väed tungisid edasi Hrodivka lähistel (Pokrovskist idas). Lahingud käivad veel Novotoretske, Mõroljubivka, Mõkolaivka ja Lõssivka lähistel. Samuti käivad lahingud veel Pokrovskist kagus asuvate asulate lähistel.

Venemaa jätkab ka Toretski rindel pealetungi, kuid suuri muudatusi sel rindelõigul toimunud ei ole. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed liikusid Toretskis edasi 200 meetrit ning üritavad Ukraina vägesid Toretskis ümber piirata. Nende väidete toetuseks pole veel aga olemas geolokatsiooniga kaadreid. Vene väed jätkavad pealetungi veel ka Toretskist lõunas asuva Nelipivka lähistel.

Pokrovskis linnas asuv tänav ja kohalik jalgrattur Autor/allikas: SCANPIX/AFP/GENYA SAVILOV

Venemaa ründas droonidega taas Kiievit

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva taas droonidega Kiievit. Õhuhäire kestis ligi viis tundi. Ükski Vene droon sihtmärki ei tabanud, Ukraina hävitas Kiievis ja selle ümbruses umbes 15 drooni. Kiievis Desnjanskõi linnaosas kukkusid alla droonide rusud, kannatanutest teateid pole, vahendas Ukrainska Pravda.

USA välisministeerium näeb Ukraina võiduplaani tulemuslikuna

Seda ütles kolmapäeval Washingtonis USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller.

"Me võtsime selle plaani ette, vaatasime selle üle ja nägime selles mitmeid tulemuslikke samme," ütles kõneisik.

Miller rõhutas, et Ukraina pool plaani üksikasju avalikkusele ei avaldanud ja seetõttu hoidub ka USA esialgu aruteludest.

Samas märkis pressiesindaja, et võiduplaan ei hõlma ainult samme, mida Ukraina ette võtab, vaid näeb ette ka samme, mida teised riigid astuvad.

"Me suhtleme Ukraina poolega sel teemal," märkis Miller.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas möödunud nädalal toimunud visiidi ajal Ühendriikidesse USA poolele üksikasjaliku võiduplaani. Zelenski arutas selle punkte USA presidendi Joe Bideni, aga ka presidendikandidaatide Kamala Harrise ja Donald Trumpiga.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1150 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 656 710 (võrdlus eelmise päevaga +1150);

- tankid 8893 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 17 596 (+17);

- suurtükisüsteemid 18 906 (+37);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1204 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 964 (+1);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 16 393 (+43);

- tiibraketid 2613 (+3);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 25 750 (+58);

- eritehnika 3330 (+12).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.