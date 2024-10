Suuremate spordiklubide käive kasvas mullu järsult

Eelmine aasta oli suurematele spordiklubidele väga edukas: My Fitnessi keti käive kerkis 16 protsendi võrra, samasse ketti kuuluva Gym Eesti käive aga lausa 55 protsendi võrra.

Kõige suurem käive on spordiklubide seas 2008. aastal asutatud My Fitnessil, millele kuulub Eestis, Lätis ja Leedus 57 sportimispaika. Lisaks lõi kontserni 2020. aastal veebitreeningute platvormi Netfit. Eelmisel aastal oli My Fitnessi keti konsolideeritud käive 48,9 miljonit eurot ning konsolideeritud kasum 5,9 miljonit eurot.

Eestis on My Fitnessil spordiklubisid 18 ja nende kohalik käive oli kokku 18,1 miljonit eurot. Võrreldes eelnenud aastaga kasvas käive 16 protsendi võrra.

Kui My Fitnessi klubides on lisaks treeninguvõimalustele ka saunad, mõnes lisaks basseinid ja spaa, siis samasse kontserni kuuluv Gym Eesti OÜ positsioneerib end soodsama hinnaga spordiklubide ketina, kus on iseteenindus ja ööpäev ringi avatud jõusaalid.

Gym Eesti OÜ käive oli eelmisel aastal 4,1 miljonit eurot ja see kasvas aastaga ligi 55 protsenti. Selle kaubamärgiga spordiklubisid oli eelmisel aastal kaheksa, praeguseks on nende arv aga kasvanud üheksani ja sel kuul avab kett Eestis kümnenda treeningupaiga.

Aasta oli kontsernile edukas ka kogu Baltikumi vaates, sest Lätis tegutsev Gym Latvia SIA kasvatas käivet 84 protsenti 1,8 miljoni euroni ja My Fitness SIA müügitulu kasvas 28 protsenti 11,9 miljoni euroni. Leedu Gym Plius UAB käibekasv oli 40 protsenti ja jõudis 12,9 miljoni euroni.

My Fitnessi kontsern toob oma aastaaruandes välja, et 2023. aasta tulemusi mõjutasid energiakriis ja kõrge inflatsioon, mistõttu tõstsid ka spordiklubid hindu, kuid kliente nad seetõttu ei kaotanud. Küll aga mõjutas mullust käibekasvu asjaolu, et võrdlusbaasiks oleva 2022. aasta tulemusele jätsid oma jälje Covid-19 pandeemiast tingitud piirangud, mis aasta algul veel kehtisid.

Mullu oli My Fitnessil keskmiselt 239 töötajat, kellest Eestis 115. Tööjõukulud olid 8,6 miljonit eurot.

Käibe suuruse poolest on Eesti spordiklubidest teisel kohal 24-7Fitnessklubi OÜ, mille mullune müügitulu oli 4,9 miljonit eurot ja kasum ligi 841 000 eurot. Ka selle ettevõtte käibe- ja ka kasuminumber kasvasid aastaga märgatavalt, sest 2022. aastal olid need vastavalt 3,2 miljonit ja 319 000 eurot.

24-7Fitnessklubi tegutseb alates 2016. aasta kevadest ja neil oli eelmise aasta lõpu seisuga 17 klubi. Töötajaid oli ettevõttes keskmiselt 15 ja palgakulu 347 000 eurot.

Kui MyFitnessi käive ületab 24-7Fitnessklubi oma mäekõrguselt, siis ülejäänud spordiklubide käibenumbrid jäävad mõlema omast veel tunduvalt allapoole, kuid näitasid mullu siiski samuti kasvu.

Näiteks olid edukad kaks ronimisspordile keskendunud ettevõtet. Kivi Climbing teenis eelmisel aastal 335 000 euro suuruse käibe juures üle 11 000 euro kasumit. Nende müügitulu oli aasta varem märksa väiksem ehk 228 000 eurot. Ettevõte loodi 2020. aastal ja palgatöötajaid on seal kolm.

Samas valdkonnas tegutseva Ronimiskeskus OÜ käive kasvas mullu samuti jõudsalt ehk 2022. aasta 138 000 euro juurest jõuti 2023. aastal 246 000 euroni. Kasuminumbriks oli 128 000 eurot.

Ettevõte, mille kaks Tallinnas asuvat klubi kannavad Ronimisministeeriumi nime, avas ühe neist mullu Tallinnas, kuid loobus selle aasta alguses Tartus ronimisseina pidamisest.