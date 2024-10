Putin kohtub Iraani presidendiga Lähis-Ida kriisikõnelusteks

Venemaa režiimijuht Vladimir Putin kohtub reedel Iraani presidendi Masoud Pezeshkianiga, et arutada Lähis-Ida kriisi.

Kremli teatel lendab Putin Türkmenistani, et osaleda piirkonna liidrite tippkohtumisel. Seal kohtub Putin Pezeshkianiga, et arutada Lähis-Idas teravnenud konflikti, mis on viinud Iisraeli ja Iraani sõja äärele.

Tegemist on kahe liidri esimese kohtumisega pärast seda, kui Iraan tulistas eelmisel nädalal Iisraeli suunas välja ligi 200 raketti vastuseks Iraani toetatava islamiliikumise Hezbollah' juhi Hassan Nasrallah' tapmisele Iisraeli korraldatud õhurünnakus, kirjutas väljaanne The Telegraph.

Putin ja Pezeshkian kohtuvad ka 22.-24. oktoobril Venemaal Kaasanis toimuva Venemaad, Hiinat, Brasiiliat, Lõuna-Aafrika Vabariiki ja Indiat ühendava majandusgrupi BRICS iga-aastase tippkohtumise raames.

Iraanist ja Venemaast on saanud lähedased liitlased pärast seda, kui Putin alustas 2022. aasta veebruaris täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse. Iraan on tarninud Venemaale rakette ja droone alates 2022. aastast vastutasuks tehnilise oskusteabe, raha ja muude relvade eest.

Venemaa peaminister Mihhail Mišustin külastas eelmisel nädalal Iraani, et pidada kõnelusi president Pezeshkiani ja riigi esimese asepresidendi Mohammad Reza Arefiga.

Ekspertide sõnul on sel nädala Türkmenistanis toimuv foorum Putini ja Pezeshkiani jaoks ootamatu kohtumispaik. "Tundub, et kohtumine korraldati viimasel minutil," ütles Carnegie Rahvusvahelise rahufondi liige Nicole Grajewski.

"Iraan võib soovida kindlustada Venemaa toetust, kui ta ootab Iisraeli kättemaksu oma 1. oktoobri raketirünnaku eest. See on kummaline koht kahepoolse kohtumise pidamiseks ja mitte tingimata normaalne foorum kahe riigi kohtumiseks," rääkis ta.

Kesk-Aasia riikide juhid kohtuvad, et Türkmenistanis, et tähistada turkmeeni 18. sajandi luuletaja ja filosoofi Magtymguly Pyragy 300. sünniaastapäeva. Türkmeenikeelse kirjanduse üheks isaks peetud mõtleja kirjutistesse imbus sufism, mis on islami müstiline vorm, ja embrüonaalsed tunded türkmeeni natsionalismi vastu.

Need pole teemad, mille vastu Putin oleks varem huvi tundnud.

Endine Nõukogude Türkmenistan on ametlikult neutraalne riik, mis asub Kesk-Aasia serval, piirnedes lõunas Iraaniga. Selle majanduse alustalaks on peamiselt Hiinasse müüdava gaasi tootmine. Sel aastal on Türkmenistan asunud müüma gaasi Aserbaidžaani kaudu ka Euroopasse.