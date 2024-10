Meedia: Putini suvila Sotšis lammutati julgeolekukaalutlustel

Venemaa režiimijuht Vladimir Putin on juba pool aastat vältinud oma Musta mere rannikul Sotšis asunud suvila külastamist kartuses, et seda võib tabada Ukraina droonirünnak ning praeguseks on kompleksi peahoone lammutatud, teatas Vene sõltumatu meedia väljaanne Projekt.