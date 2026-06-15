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Kunagise peatoimetaja sõnul koostatakse Putinile ilustatud uudistesaateid

Välismaa
Venemaa president Vladimir Putin kõnelemas okupeeritud Ukraina alade sotsiaalmajanduslikku arengut käsitleval videokonverentsil.
Venemaa president Vladimir Putin kõnelemas okupeeritud Ukraina alade sotsiaalmajanduslikku arengut käsitleval videokonverentsil. Autor/allikas: SCANPIX/Russian President Official Apa/APA Images via ZUMA Press Wire
Välismaa

Venemaa telekanali Rossija-1 endise uudistesaate peatoimetaja Dmitri Skorobutov sõnul koostatakse alates 2011. aastast president Vladimir Putini jaoks eraldi uudistesaateid, mis maalivad presidendile tegelikkusest ilusama pildi.

Alates 2011. aastast koostatakse Putinile eraldi uudistekokkuvõtteid, mida televisioonis ei näidata ning mis on mõeldud eranditult tema silmadele, rääkis uudistesaate "Vesti" endine peatoimetaja Skorobutov Youtube'i kanalile И Грянул Грэм antud intervjuus.

Skorobutovi sõnul kandis projekt tema telekanalis töötamise ajal koodnime "Peamine vaataja". 

"Süsteem toimis nii. Oletame, et kell 20 läks eetrisse tavaline "Vesti" saade, misjärel võttemeeskond jäi stuudiosse. Meil olid vastavad juhised, millised uudised saatesse jätta, mida lisada, kus ilustada ja mida eemaldada, et seejärel näidata Putinile ideaalset pilti tänapäeva ilusast Venemaast. Ehk siis seda, et ta on väga hea president," rääkis Skorobutov.

Ta täpsustas, et sellisele formaadile mindi üle pärast Moskvas loosungi "Ausate valimiste eest" all toimunud massimeeleavaldusi, mis kujunesid Venemaa lähiajaloo ühtedeks suurimateks. 

"Bolotnaja väljakul toimunu raputas neid [Putini lähikonda] kõiki ning presidenti püüti isoleerida tegelikest sündmustest, inforuumist, rääkimata igasugusest kontaktist välismaailmaga. Nii see oligi," selgitas Skorobutov.

Skorobutovi sõnul jõuab Putinini praegu veelgi vähem usaldusväärset teavet, eriti Ukraina sõja kohta. Rindeteateid hakati presidendi jaoks tsenseerima pärast 2022. aasta aprilli, mil Ukraina relvajõud uputasid Musta mere laevastiku lipulaeva, ristleja Moskva.

"See, mida ma praegu näen, on lihtsalt õudusunenägu. Tegelikest sündmustest teab ta vähe ja sõjas toimuvast väga vähe," märkis Skorobutov.

Dmitri Skorobutov alustas telekarjääri saates "Namedni", kuhu ajakirjanik Leonid Parfjonov ta 2000. aastal kutsus. Peagi siirdus ta aga VGTRK saatesse "Rahvusvaheline panoraam" ning 2006. aastal sai temast 26-aastaselt "Vesti" peatoimetaja.

Intervjuus rääkis Skorobutov, et oli pikka aega Putini veendunud toetaja. Lõpuks aga vaatas ta oma seisukohad ümber. Pärast konflikti VGTRK juhtkonnaga ja vallandamist 2017. aastal hakkas Skorobutov riigitelevisiooni tsensuurist avalikult rääkima ning kaebas endise tööandja kohtusse. 

2020. aastal sai ta Šveitsis poliitilise varjupaiga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Moscow Times

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