Saksa SPD peasekretär pani ameti maha

Saksa sotsiaaldemokraatide (SPD) reiting on madal ning kantsler Olaf Scholzi kodupartei probleemid muutuvad üha tõsisemaks. Esmaspäeval teatas SPD peasekretär Kevin Kühnert, et paneb terviseprobleemide tõttu ameti maha.

35-aastane Kühnert on partei üks tuntumaid poliitikuid, ta esines järjepidevalt televisioonis ja raadios. Tema tagasiastumine on veel üks löök SPD-le, mille toetus on juba madalseisus, vahendas Politico.

SPD üleriigiline toetus on langenud umbes 16 protsendini. Samal ajal on raskustes veel ka Scholzi koalitsioonipartnerid. FDP toetus on samuti madalseisus ning partei võib järgmisest parlamendist välja jääda.

Saksa roheliste toetus on umbes 10 protsenti ning kaks nädalat tagasi teatasid partei juhid, et astuvad tagasi.

Samal ajal suurendavad riigis toetust populistlikud erakonnad. Saksamaal paremäärmuslikuks peetav Alternatiiv Saksamaale (AfD) võitis hiljuti piirkondlikud valimised Tüüringis ning jäi napilt teiseks Saksimaal. Kolmanda koha saavutas mõlemal liidumaal endise kommunisti Sahra Wagenknechti juhitud vasakpopulistlik BSW.

SPD sai siiski hiljuti kergendatult hingata, kuna partei võitis napilt AfD ees Brandenburgi liidumaal peetud valimised. Seda võitu peetakse aga SPD kohaliku juhi Dietmar Woidke teeneks, kes on võtnud sõna partei pealiini vastu.

SPD peab leidma nüüd Kühnertile asendaja, see ülesanne pole aga kergete killast. Kühnert osales tihti Saksa poliitikasaadetes ja kritiseeris seal SPD poliitilisi vastaseid. SPD liider Lars Klingbeil avaldas siiski lootust, et partei suudab end enne üldvalimisi kokku võtta ning erakond läheb neid valimisi võitma.