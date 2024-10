Svet: Nordica müügil on olnud takistuseks leping SAS-iga

Svet rääkis riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil, et tema huvi on Nordica erastamine võimalikult kiirelt, paraku kevadel leitud potentsiaalsed ostjad selleks ei kvalifitseerunud, kuid üks esialgu välja jäänud potentsiaalne ostja on Nordicast siiski huvitatud ning läbirääkimised temaga käivad tänase päevani.

Erastamise peamine takistus on Sveti sõnul olnud leping SAS-iga ning selle ümber hakkab keerlema edasine arutelu. "Just see leping on asjaolu, mis on viinud praegu Nordica kriisiolukorda. See on see leping, mis takistab Nordical esitamast majandusaasta aruannet, kuna audiitorid leiavad, et see leping on problemaatiline ja ilma audiitori hinnanguta ei ole võimalik esitada aruannet," ütles Svet.

Minister lisas, et SAS-i leping on üks põhjustest, miks telliti ettevõtte tegevusele 2020–2023. aastatel eriaudit.

SAS teatas septembris, et lõpetab koostöö Eesti riikliku lennufirma Nordic Aviation Groupi Xfly kaubamärki kasutava tütarfirma Regional Jetiga, mis teenindas SAS-i jaoks Rootsi siseliine.

Sveti sõnul on ettevõtet praeguseks juhitud varasemaga võrreldes edukamalt ning kui mullu suvel oli tellimuste täitmise protsenti 89, siis tänavu suvel 98–99 protsenti.

"Kõik saame aru, et lennundusäris täpsus on see, mis loeb. See tekitab kas kahjumi või kasumi," ütles Svet. Viimase nelja kuu lõikes on lennufirma olnud ministri sõnul kasumis. "Praegu ametis olev juhatus on teinud majanduslikult õigeid otsuseid," märkis ta, lisades, et praegune juhatus on ka eelmise juhatuse otsuste pantvang ning peab elama varem sõlmitud lepingutega.

15. oktoobriks ootab ministeerium Nordicalt äriplaani või tegevuskava, mis peaks vastama küsimusele, kas ja millisel kujul oleks võimalik Nordical oma tegevust jätkata viisil, mis võimaldaks viia ettevõtte eduka erastamiseni.

Kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu sõnul tuli algses protsessis osalenud võimalik ostja ettevõtte juurde tagasi just seetõttu, et Nordica suutis oma majandustegevuse stabiliseerida ning kahjumlikud lepingud on läbi saamas.

Kui juhatus koostab uutele tingimustele vastava äriplaani, on ettevõte huvitatud Nordica ostmisest, märkis Salmu.

Asekantsleri sõnul tuntakse Nordica vastu huvi, sest ta on piisavalt suur, kuid probleemiks osutus 2023. aasta majandusseis ning SAS-i leping, millest Nordica ise loobuda ei saanud.