Leedu sulges Kaliningradi oblastisse viiva silla

"Sulgesime veel ühe üle Nemunase Kaliningradi oblastisse viiva silla. Lohehambaid täiendatakse keevitatud metalltaladega. Leedu sõjavägi katsetab, kuidas need rasketehnikat kinni hoiavad," kirjutas Leedu kaitseminister kolmapäeval sotsiaalvõrgustikes.

Kasciunase sõnul kindlustatakse ka teisi Kaliningradi viivaid sildu ja mõned võidakse isegi mineerida.

"Füüsilised takistused nagu "siilid" ja "draakonihambad" on ainult täiendav abi, sillad kaetakse tulevõimekusega," kirjutas minister.

Varem teatas Leedu kaitseministeeriumi pressiteenistus, et sõjaväelased blokeerisid liikuvusvastaseid vahendeid kasutades Tauragė maakonnas Panemunės Leedut Venemaaga ühendava silla.

Ametkond rõhutas, et sellised meetmed on riigi kaitsekontseptsiooni oluline osa, tänu neile suureneb riigi heidutusvõime ning Venemaa ja Valgevene piiri turvalisus.

Leedu kaitseminister on öelnud, et selle aasta lõpuks saab Leedu sõjavägi tarnijatelt Valgevene ja Venemaa piirile paigaldamiseks rohkem kui nelja miljoni euro väärtuses kindlustusvarustust.

Leedu kaitseliin on osa arendatavast Balti kaitseliinist, mille loomisesse on kaasatud ka Leedu ja Eesti.

Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse süvendas hirmu võimaliku avatud konflikti ees Moskva ja NATO vahel ning Venemaa liitlase Valgevene ja Kaliningradiga piirnev Leedu oleks üks esimesi riike, mida selline kokkupõrge ähvardab.

Kaliningradi oblast on väike, kuid tugevalt relvastatud territoorium, mis asub Läänemere ja NATO liikmesriikide Poola ja Leedu vahel. Seal asub Venemaa Läänemere laevastiku peakorter ja põhibaas.

"Kaliningrad on sisuliselt Venemaa relvaladu ja seal on kasutusel palju sõjaliselt operatiivset varustust, mitte ainult laos," ütles Atlantic Councili vanemteadur Elisabeth Braw selle aasta alguses väljaandele The Kyiv Independent.