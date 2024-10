Poola valitsus plaanib ajutiselt lõpetada põgenikele varjupaiga andmise

Oma kodupartei Kodanikeplatvormi kongressil esinenud Donald Tusk ütles, et kavatseb Euroopa Liidult nõuda arusaamist varjupaiga andmise ajutise lõpetamise kohta.

"Seda seepärast, et me teame väga hästi, kuidas Aleksandr Lukašenko ja Vladimir Putin kasutavad ära inimsmugeldajaid, inimkaubitsejaid, kuidas varjupaigaõigust kasutatakse otseselt varjupaigaõiguse enda vaimu vastu," selgitas Tusk.

Sisseränne on Poolas olnud kuum teema juba 2021. aastast peale, kui suured Lähis-Idast ja Aafrikast pärit põgenikehulgad hakkasid üle piiri Valgevenest Poola tungima.

Terve Euroopa Liit sai tollal väga ruttu ja väga hästi aru, et sellist liikumist korraldab Minsk oma suure eestkostja Moskva taktikepi järgi. Venemaa ja Valgevene muidugi eitasid oma osalust põgenike piirile sokutamises.

Nüüd kavatseb Tusk panna varjupaiga andmise ajutise lõpetamise valitsusele ette 15. oktoobri koosolekul.

"Riik peab taaskehtestama 100-protsendilise kontrolli selle üle, kes tulevad Poolasse. 100-protsendilise kontrolli. Riik on selleks, et tuua Poolasse inimesi, kes tahavad Poolas töötada ausalt, maksta makse, lõimuda Poola ühiskonda, õppida päris ülikoolides ja need on inimesed, kes väärivad austust," rääkis Tusk.

Kui liberaal Tusk pärast parempopuliste mullu detsembris võimule tuli, ootasid paljud temalt ka sisserändepoliitika leevendamist. Tusk aga teatas kohe, et sisserändepoliitika jääb sama karmiks, kui mitte karmimaks kui eelmise valitsuse ajal. Sellele põhimõttele on Tusk ka truuks jäänud, leides sellega Poola ühiskonnast üldist poolehoidu.