Propastopi asutaja lükkas ümber kapo väite Sakala külalisõhtu kohta

Parvel Pruunsilla ja Priit Humala kriminaalasjas käisid kolmapäeval tunnistusi andmas korporandid, kes viibisid möödunud aasta märtsis korp! Sakala külalisõhtul, kus pandi Pruunsilla ja Humala kaitsjate sõnul toime ebaseaduslik jälitustegevus, kirjutab Delfi.

Külalisõhtul viibisid nimelt kaks kaitsepolitseiametnikku, kes tutvustasid end Tanel Saage ja Anton Meremäena. Kuivõrd nad lahkusid ette teatamata enne ametliku osa lõppu, hakkasid korporandid omavahel arutama, mis tegelastega tegu võis olla.

Ühe kõmulise külalise kõrval ja teise vastas istunud Lemberi jaoks tundusid seesugused tublid ja heas füüsilises vormis keskeale lähenevad mehed samuti politseiametite mustrisse rohkem sobivat. Lember uuris kaitsepolitseis töötavalt tuttavalt, kas seesugused kahtlused võivad olla tõesed. Seepeale kutsus kaitsepolitsei Lõuna osakonna juht Jaanus Kann Lemberi enda jutule. "Kann ütles: jah, need olid meie inimesed," ütles Lember.

Kann oli Lemberile selgitanud, et kaitsepolitsei huviorbiidis ei olnud mitte korporatsioon, vaid üks isik, kes kaitsepolitsei info kohaselt võis kõnealust külalisõhtut väisama tulla. Et ta ei tulnud kohale, lahkusid ka Meremäe ja Saage enne ürituse lõppu.

Kaitsepolitsei on varem väitnud, et kaks kaitsepolitseinikku oli Sakal üritusel vabast ajast.

Kaitsepolitsei komissar Harrys Puusepp ütles juulis ERR-ile, et end Meremäeks ja Saageks nimetanud mehed ei käinud Sakalas tööasjus.

"Nad käisid seal täiesti tavaliste inimestena," ütles Puusepp. "Nägid kuulutust, mõtlesid, et oh, läheks vaataks, mis seal toimub. Veetsid seal natuke aega ja läksid minema."

Puusepa sõnul oli üks ametnikest sel hetkel ka üliõpilane, kuid mis erialal ta õppis, ei teadnud Puusepp öelda. Küll aga sai ta mehe jutust aru, et tänaseks on koolitee lõppenud.

Puusepp ei osanud ka öelda, mis eriala üliõpilastena ametnikud ennast esitlesid ning mis teemadel vestlesid. Valenimede kasutamises ta midagi eriskummalist ei näinud.

"Kui sa lähed sellisele üritusele, kus kuhugi vihikusse enda nimi tuleb kirja panna, siis meie töötajatel see harjumus on, et kui pole teada, mismoodi nende isikuandmetega ringi käiakse, siis juhtub seda, et ei panda enda õiget nime sinna kirja," selgitas Puusepp.

"Ega soov oligi see, et kuna nad olid seal oma vabast ajast, siis et seda nende töökohaga mitte seostada," lisas Puusepp.