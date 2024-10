Põlva keskuses läheb vana kaubamaja lammutamisele

Põlva linnas on viimaste aastakümnete jooksul uued kaubanduspinnad ehitatud senisest keskusest eemale. Ka kaubamaja omanik, Põlva Tarbijate Ühistu on ehitanud kaks suurt kaubandushoonet, kuhu on vanast kaubamajast ümber kolitud erinevad poed. Vana kaubamaja hoonete kompleks läheb paari kuu jooksul lammutamisele, tõdes Coop Põlva Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Kristo Anderson.

"Meil on lammutajaga leping sõlmitud ja hoone üle antud ja lõpptähtaeg lammutuseks on 31. märts," ütles Anderson.

"Maja on pea viiskümmend aastat tagasi Vene ajal ehitatud ja funktsionaalsus ja energiatõhusus on nii vilets. Põlva linna kui ka Põlva maakonna inimeste arv on pidevas languses, et sellist 70.-80. aastate kolossi kahjuks selle rahvaarvuga üleval pidada ei ole võimalik," lisas Anderson.

Põlva vallavalitsus loodab, et peale kaubamaja lammutamist kirikuesine plats tühjaks ei jää, ütles Põlva vallavanema Marti Rõigas.

"Vallavalitsuse poolt vaadatuna me näeme seda nii, et see toob kaasa uued võimalused. Tegemist on küll erakinnistuga, aga oleme kinnistuomanikega rääkinud ja tõesti üks võimalusi on seal hakata uut planeeringut menetlema, mis loob võimalused kesklinna kortermajade tekkeks."

Paljude kohalike inimeste jaoks on kaubamaja olnud kui maamärk, mille lammutamisega on rakse leppida, ütles Põlva kauaaegne elanik Ilme.

"Väga ilusad mälestused, kõik ilusad restoranid, kõik ilusad poed olid meil ümberringi. See oli Põlva süda. Kogu rahvale on see emotsionaalselt väga-väga suur löök, nii palju, kui mina olen inimestega rääkinud, on väga kahjutundega kõik selle lammutuse vastu kõik olnud."

Põlva vallavanem tõdes siiski, et see on hea, et tühja amortiseerunud hoonet ei jäeta lagunema.