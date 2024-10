"AK. Nädal" käis kutselise korstnapühkija töövarjuks

Ahjukütmise hooaeg on hoo sisse saanud. Korstnapühkijatel on novembri lõpuni juba tööpäevad broneeritud. "AK. Nädal" käis kutselise korstnapühkija Ivar Feimani töövarjuks.

Pikaajaline korstnapühkija Ivar on harjunud katusele ronima iga ilmaga. Sadagu vihma või kas või lund, tuleb lihtsalt olla ettevaatlik.

"Suure tuulega peab vaatama, et seisad ikka õieti korstna peal, et tuul sind pikali ei lükka. Tuul on praegu sealtpoolt, ma seisan vastu tuult. Muidu selja tagant lükkaks pikali kohe," ütles Feiman.

Kuidas keskmiselt inimeste ahjude seis on?

"Vanades majades on ikka väga lagunenud ja on korralikke uusi ahje ka tekkinud," lausus Feiman.

Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab korra aastas kutseline korstnapühkija puhastama. Eramajades peab korstnapühkija käima korra viie aasta jooksul, muul ajal võib ka ise oma korstnat pühkida. Samas ei pruugi isetegija osata hinnata näiteks oma korstna seisukorda.