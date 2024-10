Uute sõiduautode müük hakkas maksutõusude ootuses kiiresti kasvama

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) statistika näitab, et septembris müüdi ligi 2125 uut sõiduautot ehk 23 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal kuul.

Kõige enam on kasvanud hübriidautode osakaal, mis moodustas kogumüügist 53 protsenti.

Amserv Auto juhatuse liige Margus Nõmmik ütles ERR-ile, et kasvanud müügi taga on mitu tegurit. Üks on kindlasti automaks ja registreerimistasu, sest need, kelle liising lõpeb uue aasta alguses või esimeses pooles ja kes peavad nagunii lähitulevikus auto välja vahetama, kiirendasid seda protsessi.

"Vahepeal olid inimesed segaduses, et tuleb see automaks siis või ei tule ja see jäi kuidagi teisejärguliseks, aga nüüd on ta uuesti fookusesse tulnud. Kindlasti mõjub mingil määral see ja teistpidi mõjutab natuke ka see, et täna on kindlasti tekkinud ladusid, autosid on pakkumistes, on hinnasoodustused ja koostöös pankadega on ka liisinguintressid allapoole tulnud," loetles ta müügikasvu põhjuseid.

Nõmmik tõi välja ka kasvanud huvi fikseeritud liisinguintressi vastu, sest inimestel on meeles euribori tõus ja sellest tingitud kodulaenude kallinemine.

Kasvanud on ka kasutatud autode müük ning Nõmmiku sõnul on nende ostmine olnud tõusutrendis terve selle aasta.

Elektriautode müük on AMTEL-i statistika kohaselt kerges languses. Septembris osteti neid Eestis kokku 107 ja nende osakaal oli vaid viis protsenti, samas kui hübriidautosid müüdi 1130 ehk need moodustasid üle poole kõigist müüdud uutest sõiduautodest. Bensiiniautode osakaal oli 25 ja diiselautodel 16 protsenti.

Automarkidest osteti enim Škodasid, teisel kohal püsis Toyota ja kolmandaks kerkis Dacia. Mudelitest olid populaarsemad Toyota Corolla, Škoda Octavia ja Dacia Sandero.

Nõmmiku sõnul on Amservi valikus olnud populaarseimad linnamaasturid, kuid kui alates 2019. aastaks on selgeks hitiks olnud Toyota RAV4, siis nüüd on kõrvale tulnud väike linnamaastur Corolla Cross. Põhjuseks pidas Nõmmik seda, et inimesed tahavad kõrgemat kliirensit ja natuke mahukamat autot, kuid kui varem oli peres kaks autot, soovitakse nüüd ühte, mis oleks praktilisem.

"Peamine on meil täna hübriid ja pistikhübriid. Siin vaadatakse juba selgelt tulevast mootorsõidukimaksu ja aastamaksu. Hübriid annab täna selle eelise, kuna CO2 on seal nii palju madalam, siis selgelt vaadatakse hübriidajamit," lausus Nõmmik. "Tundub, et päris elektriks meie turg täna valmis ei ole ja elektriautot peetakse ikka veel natuke kalliks. Ilmselt ei ole ka inimesed selle taristu ja kõigega veel harjunud."

Amserv loodab, et hoogne müük püsib ka aasta lõpus kõrge, sest Nõmmiku sõnul on praegu selgelt näha huvi kasvu ja autosid on ka saada. Järgmise aasta alguses on aga oodata pidurdumist, nagu see tekib iga uue maksu tulekuga.

"Pigem näeme, et aasta algus tuleb rahulikum ja vaiksem," prognoosis Nõmmik, kuid lisas, et tavapärase auto puhul ei olegi automaks sedavõrd röögatu, nagu algul kardeti, kuid teatud mudelitel on ta siiski väga suur.

Selle aasta üheksa kuu jooksul on Eestis müüdud 15 827 uut sõiduautot ja AMTEL-i andmetel on seda 2023. aasta sama perioodiga võrreldes üheksa protsenti vähem.

Erinevalt sõiduautodest on tarbesõidukite müük jätkuvalt languses. Septembris müüdi uusi tarbesõidukeid ligi kolmandiku võrra vähem kui mullu samal kuul ning üheksa kuu kokkuvõttes langes tarbesõidukite müük ligi üheklsa protsenti.

Järgmisest aastast hakkab kehtima kaheosaline mootorsõidukimaks. Lisaks aastamaksule, mis koosneb baasosast, CO2 eriheite osast ja täismassi osast, tuleb sõidukiomanikel tasuda ka registreerimistasu. Ka käibemaksumäär tõuseb järgmise aasta 1. juulist kahe protsendipunkti võrra 24 protsendini.