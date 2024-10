Eesti arenguabi maht vähenes mullu pea kaks korda

Eesti andis eelmisel aastal arenguabi umbes 100 miljoni euro ulatuses, mis on peaaegu kaks korda vähem kui 2022. aastal. Kukkumise põhjus on siiski üle-eelmise aasta arenguabi erakordselt suur maht, mille tingis Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenike toetamine.

"Eesti kogu ametlik arenguabi (ODA) vähenes 2023. aastal, olles esialgsete andmete kohaselt 109,3 miljonit (püsihindades 97,7 miljonit) USA dollarit (100,1 miljonit eurot), mis moodustab 0,28 protsenti rahvamajanduse kogutulust (RKT, inglise keeles GNI)," öeldakse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) koostatud ülevaates. 2022. aastal oli Eesti arenguabi kogumaht 201 miljonit dollarit (184 miljonit eurot), mis moodustas 0,54 protsenti RKT-st, selgub OECD andmestikust.

"Meie arengurahastus vähenes seetõttu, et pagulaste toetusi saab ODA arvestusse panna ühe aasta jooksul alates konkreetse pagulase riiki saabumisest. Ehk meie ODA statistika näitab, et 2022. aastal saabus suur põgenikelaine, 2023. aastal saabujate arv vähenes," selgitas välisministeeriumi pressiesindaja Brita Kikas toimunud muutust.

Vaatamata arenguabi mahu suurele langusele eelmisel aastal oli selle osakaal siiski märksa suurem kui 2022. aastale eelnevatel aastatel, mis annab OECD-le alust märkida, et Eesti püsib graafikus eraldada 2030. aastaks 0,33 protsenti oma rahvuslikust kogutulust arenguabile. Sellise kohustuse on võtnud kõik alates 2004. aastast Euroopa Liiduga ühinenud riigid. Niinimetatud vanad liikmesriigid on lubanud aga samaks ajaks jõuda arenguabi andmisel 0,7 protsendi tasemele RKT-st.

2022. aastal andis Eesti 77,9 protsenti kogu arenguabist kahepoolse abi korras, 22,1 protsenti rahvusvaheliste organisatsioonide liikmetasudeks ja sealt läks umbes üks protsent ka konkreetsete, Eesti valitud projektide tarvis.

2023. aasta kohta veel täpsemat andmestikku ei ole.

OECD ülevaate kohaselt oli Eesti 2023. aastal OECD arenguabi komitee (DAC) 32 liikmesriigi hulgas oma abi mahult suhtena rahvuslikku kogutulusse maailmas 20. riik. DAC on foorum, kus arutatakse abi, arengu ja vaesuse vähendamisega seotud küsimusi arengumaades ning seda peetakse maailma suurimate doonorriikide foorumiks.