Kohus tegi Lemberi ja PRIA vaidluses vaheotsuse

Tartu halduskohus tegi kolmapäeval vaheotsuse Kajar Lemberi sooduskelmuse asjas, kus vaidlus käib selle üle, kas ta esitas Vudila mängumaa veepargi jaoks 2011. aastal PRIA-lt toetust taotledes valeandmeid. Kohus leidis, et juhul kui eiramised tõeks osutuvad, vastutab Lember toetuse saajaga koos, ent kas need eiramised ka tegelikult toimusid, selgub edasises menetluses.

Kajar Lember ja PRIA hakkavad halduskohtus vaidlema võimaliku nõude üle küsimuses, kas 2011. aastal esitatud Vudila mängumaa veepargi toetuse taotluses esitati PRIA-le valeandmeid.

Lember selgitas ERR-ile, et kolmapäevane halduskohtu vaheotsus puudutab ainult seda, kas üleüldse on võimalik seda vaidlust tema kui eraisiku suhtes pidada, kuna tema polnud toetuse saaja ega küsija, vaid ainult taotluse esitaja. Otsus lubab seda protsessi alustada, kuid pole veel jõustunud.

"Ma kindlasti kaeban selle edasi, sest pean seda menetlust tervikuna jaburaks," lausus Lember.

Tartu halduskohtu vaheotsuse kohaselt vastutab Lember toetuse saajaga koos, juhul kui haldusaktis etteheidetud eiramised osutuvad tõendatuks. Kas need eiramised aga tegelikult toimusid, ongi edasise menetluse küsimus.

Halduskohtu pressiesindaja Siim Saavik selgitas, et vaheotsuses kontrollis kohus, kas kaebaja võimalik vastutus oleks välistatud juba seetõttu, et ta ei olnud toetuse taotlemise ja projekti realiseerimise ajal toetust saanud äriühingu juhatuse liige ega osanik, vaid oli selleks hiljem.

"See, kas kaebajale haldusaktiga tehtud tagasinõude muud alused esinevad ehk kas etteheidetud rikkumised aset leidsid, on kohtumenetluses jätkuvalt vaidluse all ning selles osas vaheotsuses seisukohta ei kujundatud," sõnas Saavik.

Kohus tuvastas, et Lemberit saab käsitleda isikuna, kes võib vastutada solidaarselt toetuse saajaga väidetavalt esinenud eiramiste eest.

Samuti tuvastas kohus, et vaidlustatud PRIA otsus on tehtud aegumistähtaega järgides ning pole alust seda niisugusel alusel tühistada. Kohtu hinnangul saab Lemberit käsitleda isikuna, kes osales väidetavas eeskirjade eiramises, sest viited äriühingu kaudsele juhtimisele on piisavad - kaebajal on tihe side toetusesaaja juhatuse liikme ja osanikuga ja tema tegevuses on viited äriühingu kaudsele juhtimisele.

Kohus ei nõustunud Lemberi seisukohaga, et PRIA on vaidlustatud otsuse koostamisel rikkunud aegumistähtaega, sest uurimistoimingute ning PRIA enda täiendava kontrolli alustamise tulemusel aegumistähtaeg katkes ning vaidlustatud otsus tehti Euroopa Liidu õigusaktides paika pandud maksimaalse aegumistähtaja jooksul.

Kajar Lember märkis, et selle üle, kas raha kasutati õigesti või mitte, enam ei vaielda.

"Sellest saavad kõik aru, et asjad on valmis tehtud vastavalt projektidele. Ehk puhas bürokraatlik jätkuvaidlus, millel puudub igasugune sisuline ja rahaline perspektiiv," sõnas Lember.

Kohus jätkab menetlust ning teeb järgmised menetlustoimingud pärast vaheotsuse jõustumist.