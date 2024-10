Vaidlus Narva muuseumi juhtimise üle jätkub

Järjekordne tüli Narva muuseumi asutajate vahel tuli avalikkuse ette septembri lõpus, kui Narvat esindavad nõukogu liikmed jätsid koosolekule tulemata. Lisaks keeldusid nad allkirjastamast nõukogu protokolle, andes nõnda märku, et riik kasutab Narva suhtes teerulli taktikat, kuna viiki hääletades otsustab vaidluse riigi esindajast nõukogu esimees. Narva nõuabki põhikirja muutmist nii, et linna nõusolekuta hääletus läbi ei läheks.

Kultuuriminister Heidy Purga muuseumi põhikirja muuta ei kavatse.

"Kui linna poolt valitud isikutel on nõukogus pretensioone, siis alati tuleb need pretensioonid üle vaadata. Me oleme seda teinud korduvalt. On välja tulnud, et need pretensioonid on olnud sisutühjad. Need on lihtsalt olnud pretensioonid, võiks öelda, kiusu pärast. Meil ei ole olnud põhjust minna põhikirja muutma. Me ootame Narva linnalt lahendust," ütles Purga.

Kultuuriministri hinnangul on Narvat esindavad nõukogu liikmed ise põhikirja vastu eksinud, kuna koosolekutel käimine ja protokollide allkirjastamine on nõukogu liikme kohustus.

Narva linnapea Jaan Toots on sellega nõus ja lubas, et järgmisel koosolekul Narva esindajatega probleeme ei teki.

"Nad oleks pidanud seda tegema kirjalikult, mitte jätma alla kirjutamata, see on nende viga ja ma taunin seda, et nad ei läinud kohale eelmine kord. Kindlasti on praegu kohustus kohale minna ja kirjutada need mõtted, mis neile ei meeldi ja see tuleb ikkagi nõukogu sees ära lahendada. Ja ma millegipärast loodan, et me ikkagi leiame selle ühise koostöö ja läheme rahulikult edasi," ütles Toots.

Purga tõdes linnapea lubadust hinnates, et juba kaks korda on lubatud töörahu taastada, kuid kahjuks seda nende kahe korra järel juhtunud ei ole. "Võib-olla siis nüüd aasta lõpp toob mingisuguse teistsuguse lahenduse," lisas ta.

Samas ootab Jaan Toots jätkuvalt riigi vastust muuseumi nõukogu esimehe "kuldhääle" kohta.

"Kõikides juhatustes ja nõukogudes on Eesti seaduste järgi lähtutud, et kui on poolt, siis 51 protsenti, mis tähendab meil ka seda, et kuuest liikmest peavad neli poolt olema. Meie seadused ei näe ette seda kuldhäält," ütles Toots.

Samuti ei saa linnapea Narva esindajaid nõukogus vahetama hakata, nagu kultuuriminister seda soovis, selgitas Toots. "See otsustatakse ju kollegiaalselt võimuloleva fraktsiooni poolt või koalitsiooni poolt ja linnapea need allkirjastab, et see ongi poliitika elluviimine," ütles ta.

Narva volikogu võimufraktsioon, mida juhib Keskerakonna Narva piirkonna esimees Aleksei Jevgrafov, jätab muuseumi konflikti teema kommenteerimise linnapeale.

Lähim Narva muuseumi nõukogu koosolek toimub detsembris.