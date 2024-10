Arstidele kohustusliku vastutuskindlustuse pakkujaid tuli juurde

"Howden Kindlustusmaakler OÜ-l on kliendiks mitmed kliinikud ja teised tervishoiuteenuse osutajad ning nad pöördusid meie poole murega, et Eestis pakub vastutuskindlustust vaid üks firma ja hinnad on kõrged," rääkis Howden Kindlustusmaakleri juhatuse esimees Andry Saarm, miks Ühendkuningriigi kindlustusgrupp Howden otsustas Eesti turule tulla.

Vastutuskindlustust pakuvad nad sündikaatlahendusena ehk riski ei võta mitte üksainus kindlustusandja, vaid mitu seltsi korraga ning praegu tegeleb Howden kiirkorras teenuse loomisega, sest patsiendikindlustus jõustub juba 1. novembrist ja 1. detsembriks peavad kõigil Eesti TTO-del lepingud olema.

Eestis pelgasid kohalikud kindlustusseltsid patsiendikindlustust pakkuda muu hulgas ka seetõttu, et kahjunõuete arv on teadmata. Howden on piisavalt suur ettevõte, millele siinse turu võimalik kahjum on peenraha. "Howden Insurance Brokersi aastane kindlustusmaksete maht on kolm miljardit naela ja kasum viimati miljard naela (1,2 miljardit eurot)," märkis Saarm.

Saarmi hinnangul ootavadki kohalikud seltsid, et suured välistegijad võtaksid esmased riskid enda peale, et väiksematel tegijatel on pärast turvalisem ise pakkumisi teha. "Minu spekulatsioon on, et poole aasta pärast on kohalikud seltsid ka turul," ütles Saarm.

Teine firma, mis Eesti patsiendikindlustuses tegutsema hakkab, on Northern1 kindlustusfirma, mis praegu pakub Eestis ja Skandinaaviamaades kliiniliste uuringute kindlustust ning Poolas ja Taanis hambaravi- ja tervisekindlustust. Northern1 vahendusel hakkab Eesti TTO-dele vastustuskindlustust pakkuma 80 riigis tegutsev Briti juurtega korporatsioon Newline Insurance, kellega Northern1 on seni teinud koostööd kliiniliste uuringute kindlustamise alal.

Kolmanda ettevõttena hakkas patsiendi vastutuskindlustust pakkuma Vandeni Kindlustusmaaklerid.

Selleks et patsiendile ravivea korral hüvitist maksta, peavad kõik haiglad, kliinikud ja tohtrid sõlmima kohustusliku vastutuskindlustuse. Seejuures tekkis aga pikalt ette valmistatud reformi sisuliselt viimasel tunnil olukord, kus kindlustust soovis hakata pakkuma vaid üks kindlustusselts PZU. BTA ja Seesam loobusid viimasel hetkel, Seesam tõi oma seletuses põhjuseks selle, et väga raske on prognoosida, mis saama hakkab.

1. detsembriks peab olema vastutuskindlustus sõlmitud ligi 1600 tervishoiuteenuse osutajal. Vastutuskindluseta raviasutus võib jääda tegevusloast ilma.

Viimaste aastate statistika näitab, et kõige sagedasem kaebuste põhjus on olnud etteheited hambaravile. 2021. aastal oli neid näiteks 42 ja see moodustas lausa veerandi kõikidest kaebustest, teistel aastatel jäi nende osakaal väiksemaks.