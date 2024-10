Arstid viivad palgaläbirääkimised riikliku lepitaja juurde

Arstide liidu peasekretäri Katrin Rehemaa sõnul tähendab praegune tervisekassa rahastamise olukord olulisi kärpeid ning ükskõik, kas kärbitakse teenuse mahust või hinnast, tähendab see patsientidele kättesaadavuse vähenemist.

"Uudis on see, et eelarveprognoosid on tehtud nii, et järgmised neli aastat ei ole palgatõusu plaanitud. Samasugune olukord oli meil aastatel 2009 kuni 2012 kui palk ei tõusnud, miinimumtasud ei tõusnud. Selle tagajärg oli see, et aastas lahkus Eestist umbes 140-150 arsti," rääkis Rehemaa.

Rehemaa sõnul tähendab see, et läbirääkimised on tänase seisuga lõppenud tulemuseni jõudmata ning palgaläbirääkimiste lahendamiseks pöördutakse riikliku lepitaja poole. "Ilmselge, et kui me ka seal kokkuleppeni ei jõua, siis kahjuks töörahu säilitamine sellises olukorras neli aastat pole kuidagi võimalik," ütles arstide esindaja.

Haiglate liidu juhi Urmas Sule sõnul on praegust finantsseisu vaadates keeruline ka praegu kollektiivlepinguga sätestatud palgatingimusi täita. "Tänane perspektiiv järgmisteks aastateks on tervishoiusektorit vaadates väga negatiivne," ütles ta.

Tervisekassa juhatuse liikme Pille Banhardi sõnul arvestatakse tervisekassa 2025. aasta eelarves kärbetega ning palgakasvu eelarves planeeritud ei ole.

"Tervisekassa pikem prognoos ehk nelja aasta ettevaade on planeeritud täna nii, et hoida tänast taset ehk kasvu ei ole järgnevaks neljaks aastaks ette näha ja tegelik seis on see, et ka 2027. aasta lõpus oleme jaotamata tulemi ja reservid ära kasutanud," ütles Banhard.

Kehtiv kollektiivleping sõlmiti 2023. aastal ja toona lepiti kokku, et tunnitasude alammäärad tõusevad alates sama aasta 1. aprillist ligi 20 protsenti ja 2024. aastal veel 10 protsenti. Ka suurendati öösel ja nädalavahetusel töötamise lisatasusid ja valveaja tasu koduvalvetes. Öötöö eest makstakse praegu 1,4-kordset ja laupäeval-pühapäeval 1,25-kordset töötasu.

Kehtiva kollektiivlepingu kohaselt on arstide miinimum tunnitasu 19,7 ja eriarstidel 21,4 eurot, õdedel 12 eurot.