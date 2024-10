Umbusaldusavaldus Jürgen Ligile ei läinud läbi

Ligi umbusalduse poolt oli 26, vastu null ja erapooletuid null. See tähendab, et umbusaldusavaldus Ligile kukkus läbi.

"Jürgen Ligi alavääristas oma väljaütlemistega riigikogu kui institutsiooni ja kahjustas parlamendi liikmete mainet tervikuna," ütles Martin Helme (EKRE) umbusaldusprotsessi alguses riigikogu ees umbusalduse põhjuseid loetledes.

Helme märkis, et Ligi oli riigieelarve esimesel lugemisel sisulistele küsimustele vastates raskustes, mis näitab tema ebakompetentsust, mida ta kompenseeris Helme sõnul üldsõnalisuse ja solvangutega.

"Ligi ei oma riigi rahandusest täit ülevaadet ja on seega oma ametis ebapädev," ütles Helme.

"Ligi alandas riigieelarve esimesel lugemisel korduvalt erinevate erakondade poliitikuid. Eriti silmapaistev olid naispoliitikute suhtes loobitud solvangud ja mõnitused, pidades nende küsimusi liigi riigieelarve kohta kas tänitamiseks või nimetades saadikuid valevorstideks. Tegemist ei ole millegi muu kui soolise diskrimineerimisega," sõnas Helme.

Helme ütles, et talle kui konservatiivile on täiesti vastuvõetamatu, kui minister pöördub naiskolleegide poole solvavalt. "Kui ta ütleb lause: "Ärge mängige krokodilli!" Või kui ta ütleb, et "te ei ole ilus ka, eks" või kui ta ütleb näiteks: "Ma hindan seda edaspidi, et ma olen täiskasvanum kui teie ja seda kasvatust ei vaja." Niimoodi pöördutakse naiskolleegide poole," kirjeldas Helme.

Ligi tänas kõiki saalis, kes tundsid vastu riigirahanduse vastu ja küsisid küsimusi tema sisu kohta.

"Ma ei kuulnud mitte ühtegi küsimust opositsioonilt eelarve olukorra kohta, mis võiks olla põhimure riigikogul, ega selle parandamise ideedest. Mitte ühtegi. Mitte kedagi ei huvitanud, keegi ei uurinud, miks me oleme valinud just sellised kärped ja maksud, ega pakkunud ka keegi asemele midagi kasutamisväärset," ütles Ligi.

"Ma ei pööra teist põske ette ka edaspidi, kui esimesele lüüakse. Aga ma ei löö kunagi esimesena. Seejuures ei anna mitte kellelegi alibit sugu. Kuid daamile ei ütleks ma iial ega ole elus ühelegi naisele öelnud, et ta pole ilus, ei öelnud ka Moonika Helmele, kuigi te seda väidate. Ei öelnud," sõnas Ligi.

Ligi ütles, et kõnealune fraas on vigaselt stenografeeritud. "Kuna seda on nii palju räägitud, siis ma korra peatun sellel. Üks sõna on seal täiesti poolik, ma pöörasin end sel hetkel vastajast ja võib-olla ka mikrofonist ära, aga mõtet see tegelikult ei muuda ja tähtsust ei oma. Mõtet ei ole ju vaielda selle üle, kas asesõna oli kirja pandud "te" või siis "see", sest nägude tegemine mitte kedagi ilusamaks ju ei teegi ja seda ma ütlesin: ei ole ilus küsida küsimust ja hakata grimasse tegema, et vastajat häirida. Aga nii juhtus," rääkis Ligi.

Opositsioonierakondade esindajad esitasid Ligile väga palju küsimusi eri teemadel.

Riigikogu rollist riigieelarve arutamisel rääkides, ütles Ligi, et ta on kogu aeg rääkinud, et riigikogu suva tuleb hoida riigi rahandusest eemale.

"Me oleme selleks teinud konkreetseid muudatusettepanekuid, näiteks kolmandal lugemisel ei saa te lihtsalt mingi hetke ajel pahupidi pöörata eelarve tasakaalu. Siin peab olema, siin on ventiilid vahel – valitsuse nõusolek, komisjoni nõusolek –, et ei tuleks saalist mingisugust jama, mis kõik põhja laseb, ja pärast seadus ei seisa koos," sõnas Ligi.

Rääkides majanduse olukorrast, ütles Ligi, et konjunktuuriinstituudi juhti Peeter Raudseppa ta ei pea eksperdiks.

"See, et see koht täideti peale eelmiste juhtide kahetsusväärset surma, on selle asutuse ikkagi viinud väga sügavasse madalseisu, sest Peeter Raudsepp esineb kui propagandist. Tegelikult ei tohiks institutsioon, selle juht tegelikult, kes uurib meeleolusid, konjunktuuri, kindlustunnet, lakkamatult toota pealkirja, et kõik on metsas, rääkima seda konjunktuuri all. See on tegelikult ebaprofessionaalne ja seda ma jään ütlema, ta ei tohi seda teha," sõnas Ligi.

Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) küsimusele, kuidas Eesti inimesed peavad uuest aastast hakkama saama, vastas Ligi, et vaesuse vältimiseks on suunatud sotsiaalpoliitika.

"Aga põhiline poliitika on siiski riiklikud teenused, kus mina olen alati võidelnud võrdsete võimaluste eest. Alati! Täna ka vaidlesin ja sain väga kurjaks oma erakonnakaaslase peale, kes tuli jälle selle jutuga, et tuleks maksusoodustusi kehtestada, mis tegelikult jooksevad jõukamate, paremini hakkama saajate kasuks. Ja see on päriselt nii, see puudutas meditsiini. Ma olen kirglik solidaarsusmeditsiini pooldaja," rääkis Ligi.

Riina Solman (Isamaa) palus Ligil kommenteeride, miks ettevõtjad siiski tema tegemisi takka ei kiitnud ja miks 2025. aasta eelarve koostamisel ei võetud arvesse valitsuspartnerite ehk ettevõtjate poolset ettepanekut.

Ligi ütles, et see on väga-väga kahetsusväärne, et Eesti kehtestas ettevõtete kasumimaksu.

"Aga veel kahetsusväärsem on see põhjus, miks me seda teeme. Esiteks, kaasnevad sõjakulud, otsesed ja kaudsed, ja teiseks käestlastud eelarve. Mina ei ole eelarve käestlaskmises mitte kuidagi süüdi," sõnas Ligi.

Läbirääkimiste osas astus üles ka Ligi erakonnakaaslane Maris Lauri ja ütles, et see umbusaldusavaldus pole siiras ja otsus seda teha oli juba enne riigieelarve esimest lugemist.

"Mina olen ühiskondlikult kahjulik element, nagu on öelnud ühe riigikogus esindatud erakonna esindaja," sõnas Lauri. "Ma võiksin olla solvunud, aga ma ei ole. Lolluste peale pole mõttet olla solvunud. Aga on silmakirjanik, kui teistelt nõuab viisakat käitumist seltskond, kes ise käitub matslikult," rääksi Lauri.

"Nii nagu minister ei tohi solvata riigikogu liikmeid, ei tohiks ka riigikogu liikmed solvata ministrit. Kes sobib riigikogu liikmeks, ei otsusta teised riigikogu liikmed, vaid otsustavad valijad," sõnas Lauri.