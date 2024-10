Valimised USA-s: Harrise sõnul usub ta, et Trump on fašist

USA presidendivalimisteni on jäänud vähem kui kaks nädalat, valimisvõitlus läheb üha tulisemaks ning demokraatide presidendikandidaadi Kamala Harrise sõnul usub ta, et tema vabariiklasest rivaal Donald Trump on fašist.

Vastates kolmapäeval valimiskampaania üritusel Pennsylvanias küsimusele, kas ta arvab, et endine riigipea Trump on fašist, ütles Harris: "Jah, ma arvan. Ja ma usun ka, et inimesi, kes tunnevad teda kõige paremini sel teemal, tuleks usaldada."

Harris ilmselt viitas Trumpi kauaaegsele personaliülemale John Kellyle, kelle sõnul oli Trump rääkinud ülistavalt natsi-Saksamaa diktaatorist Adolf Hitlerist ja tema sõjaväest teises maailmasõjas.

Kelly ütles New York Timesile, et Trumpi sõnul "oli Hitler teinud ka häid asju" ning USA sõjaväe asemel tahtis ta "kindraleid nagu oli Adolf Hitleril".

Harrise rivaal ei jäänud vastust võlgu ning Trump vastas kohe kriitikale. Ta kirjutas sotsiaalmeedias, et hoopis Harris on oht demokraatiale ega sobi USA presidendiks, vahendas CNN.

Hiljuti selgus veel, et otsekohese kõnepruugi poolest tuntud Trump osaleb sel nädalal populaarses Joe Rogani taskuhäälingusaates. Trump saab siis suure publiku ees veel kord välja öelda, mida tema Harrisest arvab.

Tulised sõnavahetused ja isiklikud rünnakud näitavad, et valimisvõitlus läheb üha tasavägisemaks. Valimisteni on jäänud vähem kui kaks nädalat ja ka küsitlused näitavad tasavägist seisu.

Näiteks ajalehe The Wall Street Journal viimane küsitlus leiab, et Trump edestab nüüd napilt Harrist.

Küsitlus leidis, et kui valimised toimuksid praegu, siis hääletaks Trumpi poolt 47 protsenti vastanutest ja Harrise poolt 45 protsenti. Samas Trumpi edu on nii napp, et jääb uuringu veapiiri sisse.

Koondkeskmised reitingud näitavad endiselt, et Harris jätkab napilt liidrina Trumpi ees. RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Harrisel Trumpi ees 0,2 protsendine edumaa. Silver Bulletini keskmise järgi on Harrise edu 1,6 protsenti.

Presidendivalimiste võidu võti on aga hoopis edu kaalukeeleosariikides, ka seal on mõlema kandidaadi toetus sisuliselt võrdne. Seega valimiste saatus püsib endiselt noateral.

Valimiste peateemadeks on endiselt majandus ja sisseränne. Küsitlused viitavad, et nendes küsimustes domineerib Trump. Harris üritab nüüd nendes küsimustes Trumpi edumaad vähendada.

Harris rääkis kolmapäeval valimiskampaania üritusel, et tema maksuplaan toob kasu keskklassi kuuluvatele leibkondadele. Ta rääkis, et tema maksusoodustused leevendavad elukalliduse kriisi ja lubas maksusoodustusi peredele, koduostjatele ning rääkis, et ei tõsta kellegi makse, kes teenib vähem kui 400 000 dollarit aastas.

Harris on varem teravalt kritiseerinud Trumpi piiripoliitikat ja tema sisserändega seotud karmi ja otsekohest retoorikat. Samas ka Harris on nüüd võtnud omaks karmima rändepoliitika.

Harriselt uuriti , kas ta toetab müüri ehitamist USA-Mehhiko piirile. Sellele küsimusele ta otsest vastust ei andnud, kuid rääkis, et soovib praegust piiri veelgi tugevdada.