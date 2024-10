Rootsi kritiseerib teravalt Läänemere räimekvoodi suurendamist

Euroopa põllumajandus- ja kalandusnõukogu leppis paari päeva eest kokku järgmise aasta Läänemere räime- ja tuurakvoodi kahekordistamises. Need otsused pälvisid Rootsis teravat kriitikat, sest nii kalurite kui teadlaste sõnul kalavarud Rootsi püügivetes vähenevad.

Rootsi idaranniku kalurid räägivad üsna närusest kalasaagist. Rootsi kalavarud on ohus ka Maailma Looduse Fondi hinnangul. Teadlaste sõnul tuleks selleks, et kalavaru taastuks, püük mõneks aastaks täielikult lõpetada. Aga seda ei määra Rootsi, vaid Euroopa Liit.

Ka Rootsi maaeluminister Peter Kullgren pooldab püügi piiramist, kuid lisas, et Euroopas tuli enamusele alla vanduda. Mitu parlamendierakonda tahavad tööstusliku kalapüügi sootuks lõpetada. Opositsioon süüdistab valitsust aga liigses ettevaatlikkuses, sest kuidas muidu lubab Euroopa Liit püügi piiramise asemel nii räime kui ka tuura Läänemeres kaks korda rohkem välja püüda.

Kutseline kalur Björn Lundgren ütles, et Euroopa otsus on täiesti vastutustundetu.

"See on täpselt vastupidine sellele, mida peaks tegema. Meil peavad olema väiksemad kvoodid. Nii et tehke uuesti, tehke õigesti. Lõpuks pole siin enam kala püüda. Sest kui nüüd kogu räime- ja tuuravaru välja püüda, sureb neist toituv lõhe välja. Nii et jah, ma ei näe erilist lootust," rääkis kalur Björn Lundgren.

Meelhärmi valmistab ka see, et kvootide suurendamise eest seisis teiste seas naaber Soome.

Ungari põllumajandusminister Istvan Nagy kirjutas kokkuleppe järel, et see aitab kaasa kalavarude tasakaalule, mere ökosüsteemide kaitsmisele ja sektori elujõulisusele.

Rootsi saadikud ütlevad üksteise järel, et kahjuks ei mõista riigid Läänemere olukorra tõsidust. "See on Läänemere surmaotsus, katastroof," hoiatavad nad.

Eriti kriitiline on Euroopa Parlamendi liige, endine keskkonnaminister Isabella Lövin, kes soovib pikaajalist Läänemere plaani. Tema sõnul on maaeluminister Kullgren läbi kukkunud. Tal pole õnnestunud kvooti ühegi protsendi võrra vähendada. Räim ja kilu näitavad selgeid märke kadumisest.

Kullgren küsis aga vastu, miks Lövin kaheksa võimul oldud aasta jooksul midagi ei teinud ning miks ei õnnestunud Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu miinimumsoovitusteni jõuda.

Isabella Lövin tunnistas, et heeringa puhul järgiti täielikult teaduslikke nõuandeid, kuid pärast selgus, et need olid liiga kõrgele seatud.

Ka peaminister Ulf Kristersson kahetseb, et Rootsit komisjonis ei kuulatud. "See on klassikaline probleem, kui paljud riigid võitlevad oma huvide eest, nägemata ühist hüve," ütles Kristersson.

Rootsi teadlased on juba aastaid hoiatanud heeringavarude vähenemise eest. Nüüd väheneb ka kiluvaru. Eriti halb on on olukord Rootsi idarannikul.

"Praegu on hädavajalik kalapüük lihtsalt lõpetada, et kalavaru paari aasta jooksul taastuda saaks," ütles Göteborgi ülikooli merebioloog ja teadur Kerstin Johannesson ja lisas, et püügikvootide aluseks olevad andmed ei arvesta kalade suurust ega nende populatsiooni eri vetes.

Rootsi peab tagama oma meredes jätkusuutlikud kalavarud vastavalt EL-i õigusaktidele, mida aga selle otsuse valguses teha ei saa.