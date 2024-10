Kiviõli Keemiatööstusel õnnestub ilmselt vältida tegevuse lõpetamist

2023. aasta lõpus teatas Kiviõli Keemiatööstuse tegevjuht Priit Orumaa, et kui ettevõte ei saa ajapikendust keskkonnanõuete täitmiseks, ei saa 2025. aastast põlevkiviõli tootmist Kiviõlis enam jätkata.

Kolmapäeval ütles Orumaa Põhjarannikule, et läbirääkimised kliimaministeeriumiga on jõudnud lõpusirgele. "Üksikasjade üle veel räägime läbi. Ma arvan, et põhimõttelisi erinevusi ei ole. Kui jõuame kokkuleppele, siis tehas ilmselt ei sulgu. Olen optimistlik, et kokkulepe pigem tuleb, aga täna seda veel 100 protsenti väita ka ei saa," ütles Orumaa.

Orumaa sõnul puudutab ettevalmistamisel olev kokkulepe nii keskkonnaheitmeid kui ka põlevkivi kaevandamist tulevikus. Ta lisas, et riigi esindajatel on näha huvi, et ettevõte saaks tegevust jätkata. "Kui neil oleks soov meid kinni panna, siis nad räägiksid meiega ilmselt teisel moel," ütles ta.

Seni nõudsid keskkonnaamet ja kliimaministeerium, et ettevõttel oleks 2024. aasta lõpuks ehitatud väävlipüüdmisseade, mis maksab 20 miljonit eurot. Ettevõte tunnistas, et aastaga ei ole võimalik seda ehitada ning ei ole ka vaba raha ega kindlust, et see investeering tühja ei lähe, kuna põlevkivi kasutamises on palju ebakindlust. Olemasolevas karjääris jätkub põlevkivi umbes kolmeks aastaks. Uue karjääri tegemiseks ei ole ettevõte luba saanud.

Kiviõli Keemiatööstus varustab kaugküttega ka pea 5000 elanikuga Kiviõli linna. Praegu toodetakse soojusenergiat õlitootmisel eralduvast uttegaasist. Kui õlitehas peaks tegevuse lõpetama, tuleb leida uus lahendus linna soojusenergiaga varustamiseks ning suure tõenäosusega oleksid kõik variandid tarbijatele praegusest oluliselt kallimad.

"See on ka üks kokkuleppe teema," sõnas Orumaa.

Kiviõli Keemiatööstus vaidlustas keskkonnaameti esitatud nõuete rakendamise veebruaris ka kohtus.

Kliimaminister Yoko Alender teatas Põhjarannikule, et seni kui kohtuotsus jõustunud ei ole, saab ettevõte edasi töötada. "Edasiste sammude üle on läbirääkimised veel pooleli. Kiviõlis on oluline lahendada nii keskkonnahoiu kui ka soojusmajanduse küsimus, mis on mõlemad kohaliku elukvaliteedi osa," sõnas Alender.