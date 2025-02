Sulgemisohus olnud Kiviõli Keemiatööstus jõudis keskkonnaametiga kompromissini

Kiviõli Keemiatööstus ja keskkonnaamet vaidlesid, milliseid heitenorme tuleks põlevkivitööstuse lahutamatuks osaks olevale soojuselektrijaamale rakendada.

Kompromisslepingu põhjal ehitab ettevõte järgmise kahe aasta jooksul ühe oma soojuselektrijaama kateldest ümber hakkpuidul toimivaks, et tagada Kiviõli linna kütmine taastuvatest allikatest, ning paigaldab väävlipüüdmisseadme, mis peab tööle hakkama kolme aasta ja üheksa kuu pärast. Lisaks paigab KKT õhuseire pidevseireseadmed.

Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja Reet Siilaberg jäi kompromisslepingu sõlmimisega rahule.

"Eelkõige on oluline, et nüüd on kompromiss kinnitatud ka kohtu poolt. Paika on pandud tegevuskava, kuidas heite piirväärtusi saavutatakse ja on kokku lepitud konkreetsed kuupäevad," selgitas Siilaberg.

Kui kompromisslepingut poleks sõlmitud, siis tulnuks tehas tõenäoliselt sel aastal sulgeda ja linnaelanikele oleks tõusnud küttehind, ütles Kiviõli Keemiatööstuse juhatuse esimees Priit Orumaa.

"Iga päev käib siin tööl umbes 600 inimest. Kiviõli Keematööstuse palgalistis on 550 inimest ja sadakond inimest töötab siin muude ettevõtete kaudu. Arvan, et Kiviõli Soojus oleks ilmselt suutnud gaasiga selle linna kuidagiviisi ära kütta, kuid see oleks tähendanud inimestele soojusehinna kahe-kolmekordistumist. Linnale kui sellisele oleks tähendanud see suurt sotsiaalset katastroofi," rääkis Orumaa.

Kiviõli Keemiatööstus plaanib soojuselektrijaama parandamisse lähima nelja aasta jooksul investeerida vähemalt 15 miljonit eurot.