Gruusia võimupartei esitas presidendikandidaadiks läänevastase Kavelašvili

Kavelašvili oli Gruusia Unistuse liige kuni 2022. aastani, mil lõi oma partei Rahva Võim, mis kuulub praegu valitsusse.

Kavelašvili sõnul tahavad välisriigid ühiskonda lõhestada, aga tema seisab Gruusia suveräänsuse eest.

Kavelašvilile avaldas toetust ka endine Gruusia peaminister, miljardär Bidzina Ivanišvili, keda opositsioon ja kriitikud süüdistavad riigi pöördes Euroopa Liidust Venemaa poole.

"Olen kindel, et Mihhail Kavelašvili taastab täielikult presidendiinstituudi varastatud väärikuse," ütles Ivanišvili.

"Pole kahtlust, et Mihheil Kavelašvili ei teeni mitte võõrvõimu, vaid Gruusia riiki," lisas Ivanišvili, vihjates praegusele Euroopa-meelsele presidendile Salome Zurabitšvilile, kes on avalikus konfliktis võimuparteiga.

Presidendi ametikoht on Gruusias peamiselt tseremoniaalne, aga Kavelašvili presidendikandidaadiks seadmine on järjekordne märk, et Gruusia eemaldub läänest ja läheneb Venemaale.

Gruusia presidendi valib 14. detsembril valimiskogu, kus on ülekaal Gruusia Unistusel.

Kavelašvili ei saanud 2015. aastal Gruusia jalgpalliliidu presidendiks kandideerida, kuna tal puudub kõrgharidus, kirjutab Politico.

Oma jalgpallurikarjääri jooksul mängis Kavelašvili Gruusia koondises Tbilisi Dinamos ja 1990. aastate keskel lühikest aega ka ründajana Inglismaa klubis Manchester City.

Pärast 26. oktoobril toimunud parlamendivalimisi, kus valitsev partei saavutas ülekaaluka võidu, on Gruusias toimunud meeleavaldused. Opositsiooniparteid ja sõltumatud vaatlejad väidavad, et valimised olid võltsitud.