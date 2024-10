ERR Gruusias: opositsiooni sõnul on võimupartei võidu taga pettus

Gruusia keskvalimiskomisjoni teatel sai praegune võimupartei, paljude lääneriikide hinnangul Gruusiat ida poole triiviv Gruusia Unistus 54 protsenti häältest. Opositsioonierakonnad ütlevad, et võimupartei võidu taga on pettus.

Kui valimisjaoskonnad olid kaupäeval äsja suletud, siis agentuuri Gorbi lävepakuküsitluste järgi võitis Gruusia Unistus need valimised suurelt.

"Fakt, et partei suudab saavutada sellise edu nõnda keerulises olukorras, on hea näitaja Gruusia rahva tarkusest," ütles Gruusia Unistuse asutaja Bidzina Ivanishvili.

Aga kahe agentuuri lävepakuküsitlused näitasid opositsiooni võitu.

"Gruusia läheb Euroopasse. See on meie kõige olulisem samm pärast meie iseseisvuse väljakuulutamist. See on suur võit. Ma olen väga õnnelik," lausus nimekirja Muutuste Eest juht Nika Gvaramia.

Kuid paar tundi hiljem andis Gruusia valimiskomisjon välja esialgsed tulemused, mis kinnitasid, et Gruusia Unistusele jääb parlamendis ülemvõim. Ning opositsiooniliidriks kujunenud presidendi palees valitses sügav vaikus.

Pühapäeva hommikuks jõudsid opositsiooniparteid end koguda ning teatasid, et tulemused, mille järgi Gruusia Unistus sai 54 protsenti häältest, on võltsitud.

"See, mida keskvalimiskomisjon avaldas, on lihtsalt manipuleerimine. Seal hulgas on 300 000–400 000 häält, mis kuidagi pidid olema opositsiooni poolt ja sattusid maagiliselt Gruusia Unistuse kätte," lausus Ühendatud Rahvusliku Liikumise välisosakonna asejuht Alex Creavux-Asatiani.

"Me nägime häälte ostmist, me nägime hirmutamist, me nägime hääletussedelite lisamist, nägime koordinaatoreid valimisjaoskondade ees. Selle kõige ulatus oli pretsedenditu. Aga kui palju mõjutas see valimistulemusi, on keeruline öelda," märkis Open Caucasus Media tegevjuht Dominik Cagara.

Mis edasi saab, on väga keeruline öelda. See sõltub nii opositsiooni sammudest kui valitsuse vastusammudest. Opositsioon on igatahes võitlustahet täis.

"Sest see ei ole lihtsalt valimiste kaotamine ja nelja aasta pikkune ootamine. Kui me laseme sellel juhtuda, on Gruusia demokraatia surnud. Me peame mõistma, et meeleavalduste jõud on tohutu. Ja kui inimesed protestivad, siis võtab rahvusvaheline kogukond seisukoha," ütles Crevaux-Asatiani.

Ja teistpidi usuvad opositsiooni toetajad, et protestide jõud ja ulatus sõltub sellest, kas lääneriigid tunnistavad valimistulemusi.

"Eks lõpuks sõltub see ennekõike ikkagi sellest, mis Gruusias juhtub ja kuidas Gruusia ise lahendama asub neid asju. Mida kindlasti ma eeldan, et rahvusvahelin üldsus teeb, on see, et jälgitakse väga tähelepanelikult, et nendele rikkumistele pöörataks tähelepanu. Et see, mis edasi hakkab juhtuma, oleks nii-öelda demokraatlikele standarditele vastav," lausus Eesti suursaadik Tbilisis Marge Mardisalu-Kahar.