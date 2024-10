Läänemets: asendame julgeolekuasutuste rolli oma ettepanekus

"See ei olnud väga õnnestunud. Et kõik oleks selge ja lihtsam, siis me selle osa oma ettepanekus asendaks. Seaduseelnõus ei olegi ettepanekut, et [kapo] nimekirja vaataks. Kuna Eestis julgeoleku eest vastutab kaitsepolitseiamet ja eelnõus on ka teised julgeolekuasutused kirjas, siis kui keegi on süüdi mõistetud juba, näiteks põletanud avalikult Eesti lippu või rikkunud mõnda mälestusmärki, siis selle kohta on juba karistus määratud. Ja need inimesed, kes selle karistuse on saanud, meie [algne] ettepanek oli, et kaitsepolitsei või mõni teine julgeolekuasutus selle info registrile esitab," rääkis Läänemets esmaspäeval Terevisioonis.

Läänemets täpsustas, et see pole julgeolekuasutuste enda hinnang inimese kohta, vaid keegi peab seda infot registrile edastama.

"Mõistlik on võibolla teha seda niimoodi, et me paneme seadusesse kirja need tingimused, mis lubavad sul registreerida ennast valijaks ja mis ei luba. Oled mõnda mälestusmärki rüvetanud ja see on tuvastatud ja oled karistuse saanud, siis sa ei pääse valijaks, kui oled kolmanda riigi kodanik," selgitas Läänemets.

Ta ütles, et Sotsiaaldemokraatliku erakonna välja käidud ettepanek oli selleks, et mitte ära võtta võimalust kohalikel valimistel osaleda neil Eestis elavatel Venemaa või Valgevene kodanikel, kes on Eesti suhtes positiivselt meelestatud.

"Näiteks on perekond, kus üks lapsevanem on Vene kodanik ja teine Eesti kodanik ja laps ka Eesti kodanik, siis sellisel juhul (valimisõigust ära võttes - toim) me lükkaks selle inimese Eestist eemale. Ta on pigem Eesti-meelne. Aga me oleme alati toetanud seda, et need inimesed, kes pigem on sellised Putini-meelsed, nemad valima ei peaks kohalikel valimistel. Keegi teine pole suutnud siiamaani välja pakkuda sellist lahendust, kus mõlemad eesmärgid oleks täidetud ja meie seda tegime," sõnas Läänemets.