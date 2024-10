Vene naftat vedavad tankerid võltsivad Läänemerel oma asukohaandmeid

Soome rannavalve on tuvastanud Läänemerel mitmeid satelliitnavigatsioonisüsteemide häiringuid ja asukohaandmete võltsimisi. Rannavalve hinnangul võltsivad tankerid oma asukohaandmeid, et vedada Venemaalt naftat, kirjutab Reuters.

Soome rannavalve teatas, et on alates aprillist tuvastanud Läänemerel pidevaid satelliitnavigatsiooni süsteemide häiringuid ning et viimastel nädalatel on tankerid võltsinud oma asukohaandmeid varjamaks sõite Venemaale.

Eelmisel nädalal ütles Soome siseminister Lulu Ranne, et Soome hinnangul on Läänemere piirkonnas esinevate navigatsioonisüsteemide häiringute taga Venemaa.

Häireid on esinenud nii GNSS-i ehk ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi kui ka GPS-i ehk globaalse positsioneerimissüsteemi signaalides.

Rannavalve ütles, et GNSS-i segamine, mida on alates aprillist Soome lahel üha enam esinenud, on toonud kaasa laevade merel eksimise või kursi kaotamise. Soome ametivõimud on pidanud laevu hoiatama, kui need on saarte või madalate vete lähedale sattunud.

Rannavalve sõnul on häired põhjustanud tõrkeid laevade automaatsetes identifitseerimissüsteemides (AIS), mis võimaldavad elektroonilist navigeerimist.

"Oleme viimastel nädalatel täheldanud ka seda, et (AIS) seadmed on tahtlikult välja lülitatud ja seega on veebipõhises asukohasüsteemis asukohateavet võltsitud...nii, et näidatakse vale laeva asukohta," rääkis Soome rannavalve ülem Pekka Niittyla.

Venemaa on varem side- ja satelliitvõrkudesse sekkumist eitanud.

Niittyla sõnul on võltsimine uus nähtus, mida rannavalve on seni avastanud ligi kümme korda erinevate tankerite poolt, kes külastasid Venemaa sadamaid Peterburi ümbruses. "Meie hinnangul on see seotud sanktsioonidest kõrvalehoidmisega või nende tagajärgedega," lisas ta.

"Näiteks kui Venemaa naftat ostev riik ei taha näidata, et nafta osteti Venemaalt, võib müüja või laev kasutada võltsimist, et jätta mulje, nagu laev poleks Venemaal käinud," rääkis Niittyla.

Rannavalve märkis, et usub, et Venemaa segab signaale, et kaitsta oma Soome lahe idaosas asuvaid naftasadamaid Ukraina õhulöökide või droonide eest.