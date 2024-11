Jaapan ja EL allkirjastasid uue julgeoleku- ja kaitseleppe

Leppest teatasid Borrell ja Jaapani välisminister Takeshi Iwaya.

Lepe näeb kohaliku meedia teatel ette sõjaväeõppusi, kõrgetasemelist dialoogi ja kaitsetööstuse koostööd.

"Mul on äärmiselt hea meel olla siin koos minister Iwayaga ja teha teatavaks selle julgeoleku- ja kaitsepartnerluse loomine Euroopa Liidu ja Jaapani vahel," ütles Borrell.

Ta lisas, et see on EL-i esimene omataoline lepe Aasia ja Vaikse ookeani riigiga. Samm on ajalooline ja väga õigeaegne, rääkis Borrell.

"Me elame väga ohtlikus maailmas ning arvestades olukorda mõlemas piirkonnas süvendab see poliitiline raamistik meie võimet tekkivatele ohtudele ühiselt vastu astuda," ütles Borrell.

Ta ei maininud Hiinat, kuid Jaapan on nimetanud naaberriiki oma suurimaks julgeolekuväljakutseks.

Borrell sõidab Tokyost edasi Lõuna-Koreasse, kus arutatakse Põhja-Koreaga seotud murettekitavaid küsimusi.

AFP käsutusse jõudnud EL-i a Jaapani julgeoleku- ja kaitsepartnerluse leppe tekstis lubatakse edendada "konkreetset mereväekoostööd" nagu ühisõppused ja vastastikused sadamakülastused, kuhu kaasatakse ka ühiselt välja valitud kolmandad riigid.

Leppes öeldakse ka, et EL ja Jaapan arutavad kaitsealgatuste arendamist ning teabevahetust kaitsetööstusega seotud küsimustes.

Aastakümneid USA sõjatehnikast sõltunud Jaapan on hakanud töötama koos Itaalia ja Suurbritanniaga välja uut hävitajat, mis peaks õhku tõusma 2035. aastal.

"Kaitsekoostöölepe võib anda hoogu Jaapani ja Euroopa firmade ühistele kaitseprojektidele, mida rahastataks EL-i mehhanismide kaudu," ütles Tokyo ülikooli analüütik Yee Kuang Heng.

Jaapanil on kavas tõsta kaitsekulutused 2027. aastaks NATO standardi kahe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Osalt on põhjuseks Hiina, kelle sõjaline surve Taiwanile kasvab.