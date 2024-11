Moldova presidendivalimiste teise vooru eel juhib Sandu

Valimisjaoskondades käib kibe töö, et valimisteks kõik sedelid ja muu vajalik valmis oleks. Kahe vooru vahel jõuti valimisjaoskondade töötajaid süüdistada ka esimese vooru tulemuste võltsimises. Keskvalimiskomisjoni teatel on praeguseks kõik sellised süüdistused tagasi võetud. Samas on osa politseile huvi pakkunud valimisjaoskondade töötajaid teise vooru ajaks töölt kõrvaldatud.

Läänemeelne kandidaat ja valitsev president Maia Sandu aga tuletas meelde, et enne esimest vooru käis ka massiline häälteostmiskampaania, mille tõttu võis kuni 300 000 häält venemeelsele kandidaadile minna ning hääletamine Moldova Euroopa Liiduga ühinemise küsimuses oleks äärepealt lõppenud eurovastaste võiduga.

"Ma kardan Stoianoglo võitu. Nelja aasta eest hääletasime venemeelse Dodoni maha. Mina ja kõik mu sugulased on hirmul. Kui nad, venemeelsed tagasi tulevad, siis on läbi," lausus Sandu pooldaja Silvia.

Venemeelsel kandidaadil, endisel Moldova peaprokuröril Stoianoglol jagub küllalt aga ka täiesti siiraid pooldajaid, keda pole vaja ära osta või meelitada.

"Nõukogude Liit sai otsa, vaat seal oleks meil õige tulevik. Kapitalism on tagasi, no mis tulevikku kapitalismis olla saab?" ütles Stoianoglo pooldaja Oleksi.

Stoianoglo enda sõnul toetab ta Moldova lõimumist Euroopa Liiduga, ent head sidemed Venemaaga on Moldova riiklikes huvides.