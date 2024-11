Moldova presidendivalimised võitis praegune riigipea Sandu

Moldova keskvalimiskomisjoni kodulehel avaldatud esialgsetel andmetel sai Sandu 55,41 protsenti häältest ja tema oponent, Moldova Sotsialistliku Partei toetatud kandidaat, riigi endine peaprokurör Aleksandr Stoianoglo 44,59 protsenti häältest.

Esmaspäeva hommikuks oli hääletusprotokollidest loetud 99,86 protsenti, saabumata olid veel ainult Ameerika Ühendriikide kolme valimisjaoskonna hääled.

Nendel andmetel osales valimistel 1 679 293 Moldova kodanikku, mis moodustab 54,31 protsenti hääletajate nimekirjadesse kantud valijate koguarvust. Sandu poolt hääletas 930 512 valijat, Stoianoglo poolt 748 781 valijat.

Stoianonglo tunnistas pühapäeva õhtul kaotust, tänades valijaid toetuse eest.

Sandu kaotas valimised Moldovas antud häälte arvestuses, kuid talle tõid võidu välismaal elavate Moldova kodanike hääled. Sandu kogus Moldovas 48,81 protsenti häältest Stoianoglo 51,19 protsendi vastu.

Gagauusia autonoomias sai Stoianonglo, kes on ka ise rahvuselt gagauus, 97 protsenti häältest. Separatistlikus Transnistria piirkonnas hääletas Stoianonglo poolt ligi 80 protsenti valimistel osalenud elanikest. Dnestri paremkaldal (lääne pool jõge - toim.) vasakkalda elanikele avatud 30 valimisjaoskonnas käis hääletamas üle 26 000 valija.

Sandu võitis valimised tänu välismaal antud häältele, millest valdav enamus anti tema poolt. Välismaal hääletas 231 jaoskonnas 328 877 valijat, mis moodustab üle 20 protsendi valijate koguarvust. See on välismaal elavate Moldova kodanike valimistel osalemise absoluutne rekord. Välismaa valimisjaoskondades kogus Sandu üle 270 000 hääle ehk ligi 83 protsenti kõigist välismaal antud häältest.

Valimisvõitu kuulutades lubas Sandu olla kõigi Moldova kodanike president.

Moldova, today you are victorious. Together, we've shown the strength of our unity, democracy, and commitment to a dignified future.



Thank you, dear Moldovans, at home and abroad. Walk with pride—you are freedom, hope, and resilience. I am proud to serve you all. pic.twitter.com/yGGlrjAMEC