Eesti diplomaat: Venemaa kukkus Moldovas läbi

"Tulemus oli küll mõnevõrra tasavägisem kui kõik ennustused ja arvamusküsitlused näitasid, aga samas võib öelda, et hoolimata Venemaa pingutustest, ja me räägime siin tõepoolest tööstuslikku mõõtu mõjutustegevusest – valijate kohalelennutamisest teisest riigist, et nad annaksid oma hääle Sandu vastu, bussidega valijate transportimine, kohapealne võrgustik, me räägime siin tõepoolest sadadest tuhandetest inimestest – kukkus Venemaa mõjutustegevus ikkagi läbi, kuna Moldova valijad võtsid ennast kokku," rääkis Viires, kes on Eesti Bukaresti suursaatkonna nõunik.

Moldovas pühapäeval peetud presidendivalimised võitis praegune riigipea, läänemeelne Sandu, kes kogus valimiste teises voorus pisut üle 55 protsendi häältest, selgus pärast 99,86 protsendi häälte lugemist. Tema oponent, Moldova Sotsialistliku Partei toetatud kandidaat, riigi endine peaprokurör Aleksandr Stoianoglo 44,59 protsenti häältest.

Viirese hinnangul suutis Sandu oma valijaid paremini mobiliseerida kui esimeses voorus, aga väga suur roll tema valimisvõidus oli siiski välismaal elavatel moldovlastel. Välismoldovlastest, keda oli kõigist valijatest umbes viiendik, andis oma hääle Sandu poolt 83 protsenti.

"Peamiselt oli tegemist ikkagi tõesti maailmavaatelise valikuga: kas jätkata senisel Lääne kursil või pöörata tagasi Venemaa poole," märkis ta.

Eesti diplomaadi sõnul pole siiski karta, et euroopameelsete võidu järel venemeelsed moldovlased tänavatele tulevad: "Tõenäosus on pigem väike, sest venemeelse valija peamine motivatsioon on see raha, mida ebaseaduslikud rühmitused lubavad valijate mobiliseerimiseks. Siin on ka mitmeid lugusid ajakirjanduses ilmunud, et inimesed tulevad kohale Sandu vastu protesteerima just peamiselt selle pärast, et neile on lubatud 50 või 100 eurot. Nad on ise tunnistanud, et kui raha ei makstaks, nad ka kohale ei tuleks."

Viirese arvates võib presidendivalimisi ja ka paar nädalat tagasi toimunud Euroopa Liidu teemalist rahvahääletust vaadata järgmise aasta parlamendivalimiste peaproovina, aga ka Moldova on Venemaa mõjutustegevusest juba palju õppinud.

"Venemaa seisukohalt on kindlasti olulisemad järgmise aasta parlamendivalimised. Vaadati kui efektiivne kogu Venemaa mõjutustegevus oli, aga teisest küljest on see andnud ka Moldova valitsusele ja julgeolekuteenistustele olulise sissevaate, mida võib järgmistel valimistel nii-öelda oodata ja milleks valmistuda," rääkis ta.

Vaata ka valimispettuste korraldamise mehhanismi paljastanud ülevaadet (inglise keeles):

Uuesti presidendiks valitud Maia Sandu esimesel ametiajal on kauaoodatud justiitsreform kohtusüsteemi sisemise vastuseisu tõttu venima jäänud, nüüd ootavad valijad tegusid

"Moldova majandusarengut ja õigusriigiga edasiliikumist takistab just nimelt justiitsreform. Moldova inimene tahab näha, et korruptsioon väheneks, et otsused oleksid arusaadavad ja läbipaistvad. Kindlasti peab nüüd president Sandu rahvale näitama, et siidkindad on käest võetud ja minnakse jõuliste sammudega edasi ka selle nimel, et Euroopa Liitu pääseda," ütles Eesti diplomaat.