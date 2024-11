Pärnu soovib lennujaama ülalpidamiseks mineva raha ümber suunata

Riik andis Pärnu lennujaama rekonstrueerimiseks üle 18 miljoni euro ja sihtfinantseeringuna saadakse üle poole miljoni euro aastas. Siiski tuleb lennujaam suuresti toime tänu Pärnu linnale. Linn maksab 2031. aastani kehtiva kokkuleppe järgi igal aastal kinni selle kahjumit kuni 600 000 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Selleks aastaks on kokku lepitud Pärnu linna panus üle 300 000. On ka kokkulepe, et juhul kui lennujaama tulemus on parem, siis Pärnu linna finantseering Pärnu lennujaamale väheneb," ütles Tallinna lennujaama juhatuse liige Anneli Turkin.

Aga pole näha, et olukord paraneks. Kuigi lennujaama kommertstulu on kasvanud, on see toetustega võrreldes marginaalne. Ka riigi sihtfinantseering regionaalsetele lennujaamadele uuel aastal väheneb.

"Me otsime Pärnu linna ja ministeeriumiga lahendusi, kuidas Pärnu lennujaama oleks võimalik efektiivselt ja regioonile kasumlikult majandada. Äriplaani järgi oli planeeritud, et reisijate arv aastas keskmise stsenaariumi järgi jõuab 20 000 reisijani. Ja seda sellel aastal toimunud ei ole," sõnas Turkin.

Lennujaama külastajate arv jääb sel aastal tuhande ringi. Turkini sõnul on nende ülesanne Pärnu lennujaama käitada, mitte arendada lennuliiklust.

"Tänase kokkuleppe alusel on see omavalitsuse roll ehk omavalitsuse ja kohalike äride roll. Nad tegelevad lennuliikluse arenduse ja selle piirkonna turismiarendusega," märkis Turkin.

Pärnu linna toetus läheb aga lennujaama ülalpidamiseks. Kokkuleppe kohaselt maksavad suvised linna turiste toovad lennud kinni kohalikud ettevõtjad. Möödunud suvel ei toimunud aga ühtegi lendu, sest raha ei saadud kokku.

Estonia spaahotellide juht Andrus Aljas arvas, et tõenäoliselt ei toimu lende ka uuel aastal. "Järgmine aasta kindlasti kõigi nende maksutõusudega meil neid vahendeid ei ole, et seda lennuliini toetada," ütles Aljas.

Aljase sõnul on Pärnu lennujaamal potentsiaali, kuid häda on selles, et selle arendamisega ei tegele tõsiselt mitte keegi.

"Kui oleks võimalik Pärnu linnal neid vahendeid, mis täna lennujaama toetuseks lähevad, kasutada lendamise toetamiseks, nagu Tartu seda teeb, siis ma arvan, et Pärnus oleks see lennuühendus selgelt olemas," lausus Aljas.

Pärnu abilinnapea Meelis Kukk nõustus, et linna toetus tuleks suunata lennujaama tegevustulude kasvatamisse.

"Tegevustulude suurendamine võiks seisneda lennundusega seotud tegevuste toomises Pärnusse suuremas mahus. On need siis RMO teenused või viimase lennu teenused. Olles realistid tuleb ikkagi Pärnu linnal lepingupartnerina teha meist olenev, et seda situatsiooni parandada ja seda võimalikku maksimaalset 600 000 mitte tühja maksta," rääkis Kukk.

Osapooled ütlevad, et lennujaama arendamine peaks toimuma avaliku ja erasektori koostöös. Millises vormis täpselt, on juba edasiste kokkulepete küsimus.

Praegu toimuvad Pärnu lennujaamast lennud Ruhnu. Pärnu lennujaam kuulub Tallinna lennujaama kontserni.