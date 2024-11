Galerii: algasid Tallinna ringtee Kanama viadukti rekonstrueerimistööd

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee Kanama viadukti ja selle lähiala täieliku ümberehituse vältel suletakse liiklus üle viadukti ning Tallinna ringtee liiklus pääseb üle Tallinna–Pärnu maantee ajutiste fooriristmike abil. Kogu ehitusobjekti piires kehtestatakse kiiruspiirang 50 km/h.

Ajutine liikluskorraldus jääb kehtima kuni järgmise aasta maini. Täiendavad liikluspiirangud ja täielik liikluse peatamine toimub lühiajaliselt viadukti lammutustööde ajal novembri keskpaigas.

Ehitustööde esimesel nädalal soovitab transpordiameti põhja osakonna juhataja Kisseljov liiklejatel piirkonda vältida või kasutada alternatiivseid teid.

Transpordiamet soovitab Kanama liiklussõlme vältimiseks ümbersõitu Rapla kaudu.

Ümbersõit Rapla kaudu Autor/allikas: Transpordiamet

"Kindlasti tuleb jälgida liiklusolukorda ja mis on eriti oluline varuda täiendavat aega, kui Kanama liiklussõlme läbimine on vältimatu," sõnas Kisseljov. "Suurte teetööde puhul on võimalikud liiklusummikud vältimatu asi, eriti tipptundidel. Sellegipoolest, kui Tallinnast Pärnu poole või vastupidi sõita, siis Tallinn-Pärnu maantee jääb ikkagi kaks pluss kaks lahenduseks."

Kisseljov selgitas, et liiklejad, kes sõidavad Tallinnast Pärnu, Haapsalu või Riia suunal peavad arvestama ajutiste fooride ja täiendava ajakuluga.

Keila või Paldiski poolt Tartu suunas liiklejad peavad samuti arvestama muutunud liikluskorraldusega. "Selles vaates muutub nii palju, et inimene peab Keila poolt sõites kasutama ühte rampi, mis viib justkui Pärnu poole kõigepealt, sõidab selle rambi peale ja sealt juba üle eraldusriba, kus on tehtud ajutine teelaiend. Kasutades ajutist valgusfoori jõuabki ta läbi rampide Tartu poole," sõnas Kisseljov.

Keila poolt Tallinnasse sõitjad peavad kasutama Pärnu poolset rampi ja Rahulas olevat tagasipöördekohta, lisas ta.

Kisseljov rääkis, et vana viadukt on amortiseerunud, ohtlik ega vastanud kaasaegsetele nõuetele. Samuti ei saa kaitseväe Tapa ja Paldiski linnakute vahel sõitvad ega ka Paldiski sadamaga seotud suured veosed viadukti kasutada.

"Kaitsevägi ei saa oma tehnika vedamiseks seda viadukti kasutada ja suured veosed samamoodi ei saa kasutada," sõnas ta. "Me peame suurendama kandevõimet, meil on vaja uut kaasaegset rajatist, mis juba järgmise aasta suve alguseks sinna kerkib."

Värskelt rajatud viadukt plaanitakse avada suve alguses, kõikide tööde valmimisaeg on 2025. aasta septembri lõpp.

Tööde maksumus on 13,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Investeeringut kaasrahastab Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) 5,05 miljoni euro ulatuses läbi sõjalise mobiilsuse projekti EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise kolme aasta jooksul.