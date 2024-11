Rutte: NATO püsib ühtsena, kes iganes ka ei võida USA valimisi

"Kes iganes ka ei võida neid valimisi, me teeme koostööd Kamala Harrisega, me teeme koostööd Donald Trumpiga ja tagame, et allianss püsiks ühtsena," ütles Rutte ajakirjanikele koos Saksa kantsleri Olaf Scholziga.

Rutte sõnul pole tal kahtlust selles, kes iganes ka võidab, jätkab ta NATO toetamist, sest see on Ühendriikide huvides.

Lääneliitlased kardavad keerulisi aegu kaitsealliansile, kui Trump peaks võitma teisipäeval peetavad tasavägised valimised.

Trump nahutas oma presidentuuri ajal ajavahemikus 2017-2021 liikmesriike selle eest, et nood ei panustanud allianssi piisavalt rahaliselt.

Lääneliitlased kardavad samuti seda, et Trumpi presidendiaeg võib tähendada USA sõjalise abi vähendamist Ukrainale. Seni on Washington olnud Kiievile kogutava abi vedav jõud ja suurim toetaja.

Rutte sõnul tähendavad teated Põhja-Korea sõdurite viibimisest Venemaal, et tähtis on teha kõik endast olenev hoidmaks turvalisena mitte ainult Euro-Atlandi ala, vaid ka India ja Vaikse ookeani piirkond.

Rutte sõnul on kahepoolsed sõlmitud lepped mitme riigi ja Ukraina vahel Kiievile sillaks NATO liikmesuseni viival teel.

"Olen täielikult veendunud, et ühel päeval saab Ukrainast NATO liige," ütles värske peasekretär.