Saaremaa vallavalitsus ei anna ilmaradari püstitamiseks ehitusluba

"Täna selline otsuse eelnõu läks, et seda ehitusluba mitte väljastada. See küla kogukonna vastuseis, et selline rajatis keset küla paigaldada, oli liiga suur. Jah, ilmaradar on väga tähtis, me ei vaidle üldse sellele vastu, aga meie argument on see, et seda ilmaradarit saab panna ka natuke mujale," ütles Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk "Aktuaalsele kaamerale".

"Küsimus ei ole kümnetes kilomeetrites. Kui seda viia natuke eemale sealt asukohast, siis tegelikult ka küla oleks sellega nõus. Me mööname, et see maksab mõnevõrra rohkem kui tänane lahendus," lisas ta.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala ütles, et Saaremaa radar on keskkonnaagentuuri radarivõrgu uuendamise üks osa ning võrk on mõeldud töötama tervikuna.

"Lihtsalt seda Lääne-Eestit ja Saaremaad me oleme hinnanud kui ühte prioriteeti. No eks siin ole erinevaid variante, kõik need on täna ju sisuliselt moel või teisel ikkagi võimalikud. Täiesti selge on see, et keegi meist ei vaja ühte vaidlust ja järjekordset sellist ajakaotust, aja pikendust," lausus Ala.