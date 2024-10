Kohalikud elanikud on Saaremaale plaanitava ilmaradari vastu

Keskkonnaagentuuril on soov paigaldada Saaremaale täiendav ilmaradar ekstreemsete ilmaolude ennustamiseks. Protsess on jäänud venima kohalike elanike vastuseisu tõttu. Saaremaa vald andis esialgu rohelise tule, kuid saatis nüüd agentuurile ettepaneku võtta ehitusloa taotlus tagasi.

Üru bussipeatuse taha plaanib keskkonnaagentuur täpsemate ilmaennustuste saamiseks uut radarit. 2,2 miljonit eurot maksev ja 42 meetri kõrgusele tulev radar on juba Eestis, aga püsti seda veel panna ei saa. Kogukond kardab elektromagnetkiirgust.

"Me oleme spetsialistidega rääkinud, spetsialistid on meile rääkimas käinud ja nad ei ole suutnud meile väita, et see on ohutu. Nad ütlevad, et asi on normi piires, aga impulsslainet ei arvestata kuskil," ütles kohalik elanik Arvo Aavik.

Keskkonnaagentuur viis küll läbi mõõdistused Harku ilmaradari juures, aga siinsetele inimestele täit kindlust see ei andnud. Neil on hoopis muu ettepanek.

"Miks peab see radar püsti olema siin, kahe küla vahel? Meie arust oleks see mõistlik (panna) kohe sinna, kuhu keskkonnaagentuur algselt tahtis, Kihelkonna maantee risti juurde. Seal oleks mõistlik koht olnud. See on kolme kilomeetri kaugusel umbes. Seal ei ole maju," lausus Aavik.

Saaremaa vald saatiski riigiametile ettepaneku, et ilmaradari püstitamise ehitusloa taotluse võiks tagasi võtta ja kaaluda teisi asukohavariante. Aga see oli vallapoolne soovitus.

"Nende ettepanek, võtta taotlus tagasi, ei näi kuigi mõistlik. Asi, mida me vallalt ootame, on selge otsus ehitusloa andmise või mitteandmise suhtes," ütles keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.

Kui keskkonnaagentuur küsis Saaremaa vallalt, kas Varkja külla saaks ilmaradari püstitada, said nad omavalitsusest esialgu jaatava vastuse. Ja keskkonnaagentuur arvas, et neil luba käes ja vedasid elektrikaablid kohale. Külaelanikud lugesid plaanitavast ilmaradarist alles ajalehest.

"Tõesti, vallaga esmalt nõu peeti ja küsiti planeeringu vaates, et kas tegemist oleks sobiliku ja potentsiaalse asukohaga. Ja kuna planeeringute vaates vastuolu suures plaanis ei olnud, siis sellise nõusoleku me esialgu ka andsime. Küll oleks aga tulnud pärast seda alustada kogukonnaga läbirääkimisi ja selgitamist, et mida soovitakse püstitada ja milliseid mõjusid see kaasa võib tuua," lausus Saaremaa abivallavanem Liis Lepik.

"Kui vastus ehitusloa taotlusele peaks olema eitav, siis on hetk mõttepausi ja järgmised tegevused," märkis Ala.